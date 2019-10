ORIOL JUNQUERAS

El ex vicepresidente de la Generalitat se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel como "promotor" de un delito de rebelión, de 12 años por sedición y malversación por parte de la Abogacía del Estado y de 74 años por dos delitos de rebelión, malversación y organización criminal por parte de Vox, que ejerce de la acusación popular. Él se definió en el juicio como "preso político" y que él no cometió ningún delito porque "votar no lo es".

CARME FORCADELL

La ex presidenta del Parlament catalán está acusada de rebelión por la Fiscalía, que pide una pena de 17 años de cárcel para ella, y de sedición por la Abogacía del Estado, que reclama 10. La acusación popular pide 62 años por rebelión y organización criminal para ella. Permitió la tramitación de las leyes de desconexión; según dijo en el juicio, para no "censurar" el debate político.

JORDI SÀNCHEZ Y JORDI CUIXART

Los ex presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural se enfrentan a una petición de 17 años de prisión por parte de la Fiscalía, que les atribuye un "papel crucial" para impulsar movilizaciones con las que"presionar" al Estado. La Abogacía reclama 8 años por sedición y Vox, 62 años por rebelión y organización criminal. Sànchez acusó a la Fiscalía de criminalizar una protesta "pacífica" y Cuixart negó que usaran violencia.

JOAQUIM FORN

El ex conseller de Interior está acusado de rebelión por la Fiscalía, que pide para él 16 años como máximo responsable político de los Mossos el día del referéndum ilegal del 1-O. La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74 por los mismos delitos que Junqueras. Aseguró en el juicio que no dio "órdenes políticas" a los Mossos.

JORDI TURULL

El ex conseller de Presidencia se enfrenta a una petición de 16 años por rebelión por parte de la Fiscalía, a 11 años y seis meses por sedición y malversación por parte de la Abogacía y a 74 por parte de Vox por los mismos delitos que Junqueras. Aseguró que siempre buscó pactar el referéndum con el Gobierno de España.

JOSEP RULL

El ex conseller de Territorio está acusado de rebelión por el Ministerio Público, que pide para él una condena de 16 años de prisión. La Abogacía del Estado solicita 11,5 años por sedición y malversación y Vox, 74 por rebelión, malversación y organización criminal. En su declaración arremetió contra la "falta de legitimidad moral" del Tribunal Constitucional.

RAÜL ROMEVA

El ex conseller de Asuntos Exteriores se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 16 años de prisión por rebelión. La Abogacía pide 11,5 años por sedición y malversación y la acusación popular pide para él 74, como para el resto de exmiembros del Govern. Defendió el "derecho de autodeterminación" y que todo lo que hicieron fue "lícito, legítimo y legal".

DOLORS BASSA

La ex consellera de Trabajo está acusada de rebelión. La Fiscalía pide para ella por este delito 16 años de cárcel. La Abogacía pide 11,5 por sedición y malversación y Vox, 74. Calificó la declaración unilateral de independencia de "acto político" sin efectos.

SANTI VILA

El ex conseller de Empresa (en libertad provisional). La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox, que también le acusaba de organización criminal, retiró en el último momento la acusación por este delito. Vila dimitió antes de la declaración unilateral de independencia,

CARLES MUNDÓ

El ex conseller de Justicia (en libertad provisional) está acusado de malversación y desobediencia por la Fiscalía y la Abogacía, que piden para él 7 años de prisión y multa de 30.000 euros. Vox suma el delito de organización criminal y reclama 24 años. Aseguró durante su declaración que estaban "convencidos de que no era delito" .

MERITXEL BORRÁS

La ex consellera de Gobernación (en libertad provisional) está acusada de desobediencia grave y malversación de fondos públicos y se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel y multa de 30.000 euros por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado. Vox eleva la petición a 24 años por organización criminal. Calificó de simbólico el decreto para la independencia.