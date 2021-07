Has recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y, pasados los 21 días para recibir la segunda, no has recibido ninguna notificación para acudir a tu centro de salud y recibir la segunda dosis. Es el caso al que se han enfrentado ciudadanos durante la campaña de vacunación, teniendo que hablar directamente con sus comunidades autónomas o con los centros sanitarios en los que acudieron en primera instancia.

En los últimos días ha pasado especialmente en Madrid, donde se da la alternativa de llamar a un número de teléfono (900102112) y preguntar por lo ocurrido. Lo cierto es que no hay un método de citación homogéneo entre las comunidades autónomas, con situaciones muy diferenciadas.

Llamadas telefónicas, SMS, apps... las maneras son diversas con un objetivo claro: vacunar, vacunar y vacunar. Ante la posible confusión que puedas vivr en tu territorio, recordamos cuáles son los teléfonos y enlaces de interés que debes consultar y tener en cuenta para vacunarte.

Andalucía

La Junta de Andalucía proporciona distintos caminos para llegar a la vacunación. El primero es Salud Responde, un servicio al que se puede llegar descargando la App o llamando al teléfono 955545060. Además, se puede acudir al servicio ClicSalud+ o llamar al centro de salud de tu distrito sanitario. El Ministerio de Sanidad también proporciona el siguiente teléfono de información: 900400061.

Aragón

El teléfono que remite el Ministerio de Sanidad es el 976696382 para solicitar información acerca de todo lo relativo a la pandemia. Además, se puede pedir cita a través de la App Salud Informa o desde www.saludinforma.es

Asturias

El sistema de citación funciona de forma automática y no se debe llamar. Desde el Portal de Salud del Principado, insisten en que ellos se ponen en contacto con los pacientes y les envían un SMS. Si surge algún problema, proporcionan un número de teléfono (984016114) y un correo electrónico (incidenciacitacionautomatica@sespa.es), pero vuelven a pedir que no se llame al centro de salud correspondiente.

Islas Baleares

La Conselleria de Salud contactará directamente con las personas a las que vacunará. 'Cada persona vacunada recibirá una tarjeta de vacunación en la que constará la dosis, la fecha, el lote y la fecha de la segunda dosis', recoge la página oficial. Además, dan el siguiente número de teléfono: 971211999.

Islas Canarias

Si tienes más de 30 años, el Servicio Canario de la Salud te da la opción de llamar al 012, al 922470012 o al 928301012. Si por el contrario eres menor de 30 años y quieres pedir vacunarte, puedes hacerlo a través del siguiente enlace. Para más información acerca del coronavirus, aportan este teléfono: 900112061.

Cantabria

La citación se realizará a través de una llamada realizada por un robot llamado JANO. Proporcionan un enlace para comprobar si la cita se ha solicitado correctamente y, en caso de no haber sido llamado, se ha de rellenar un formulario que será remitido al Servicio Cántabro de Salud. Para solicitar información del coronavirus, dan el siguiente teléfono: 942204080.

Castilla y León

Como en Asturias, se pide que no se llame a los centros de salud en caso de no poder acudir a tu cita para vacunarte. El teléfono de información que comparte el Ministerio de Sanidad es el siguiente: 900222000.

Castilla-La Mancha

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha contacta con los ciudadanos a través de llamada telefónica o por SMS. Además, aportan el siguiente teléfono para informarse acerca de la vacunación: 925248367.

Cataluña

Si has recibido la primera dosis de la vacuna, lo normal es que recibas un SMS con la información de tu segunda cita para ese segundo pinchado. En caso de no haber recibido ese mensaje de texto, debes entrar en este enlace. Si no se puede acceder a este enlace o si hay problemas, se deberá contactar su centro de atención primaria de referencia mediante una eConsulta a Mi Salud o llamando al 061. Si fuiste convocado desde un centro de atención primaria, será ese centro de atención primaria el que te convocará para administrar la segunda dosis.

Ceuta

El teléfono de atención general que aportan es el siguiente: 900720692. También comparten este enlace para apuntarte a una lista de espera para recibir la vacuna.

Comunidad Valenciana

A través de una llamada o un SMS, la Generalitat Valenciana da cita previa para la vacunación. Si se necesita información adicional, está el siguiente teléfono de contacto: 900300555.

Extremadura

El teléfono de atención al ciudadano que dan es el 900222012.

Galicia

En el caso del Servizo Galego de Saúde, comparten este teléfono de información: 981215930.

Madrid

La Comunidad de Madrid aporta el teléfono 900102112 para consultar dudas acerca de la vacunación. Además, piden que se tengan en cuenta otros dos números de teléfono, que serán desde los que llamen para aportar la cita: 913700001 y 915026058.

Melilla

Además de aportar el 112 como teléfono al que llamar si se tiene síntomas, Melilla comparte comparte los teléfonos de los centros de salud de la ciudad en este enlace.

Murcia

La cita para vacunarse varía en función del grupo de vacunación en el que uno se encuentre, pudiendo ser vía telefónica, a través de un SMS o rellenando un formulario. El teléfono de información que aporta la Consejería de Salud de la Región de Murcia es el 968365900.

Navarra

Si tienes más de 18 años y no tienes cita, desde el Gobierno de Navarra dan tres números de teléfono y un enlace para que puedas pedir cita.

Pamplona: 948370130

Estella: 948370135

Tudela: 948370140

País Vasco

Si no se recibe un SMS con la cita de vacunación, se puede llamar al 900203050 o registrarse en la página web de Osakidetza en el Registro manual de vacunación.

La Rioja

Si, por ejemplo, el turno de vacunación de tu grupo ha pasado, puedes llamar al 941298333 para notificar esta situación. La App Riojasalud permite consultar el estado de tu cita para vacunarte.