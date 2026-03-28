"Que baje Dios y lo vea": el PSOE y el PP celebran el Sábado de Pasión con mucho sarcasmo y reproches cruzados

¿Qué está pasando? Mientras los socialistas cargan contra los de Génova por su abstención al decreto anticrisis, los 'populares' afirman que les han bloqueado "56 leyes": "Se dice pronto".

El PP y el PSOE han protagonizado un Sábado de Pasión lleno de sarcasmo y reproches, centrado en las medidas del escudo social y en la elección de María Jesús Montero y Carlos Cuerpo en Andalucía. Los socialistas critican la abstención del PP al decreto anticrisis ante la guerra en Oriente Medio, con Diana Morant defendiendo la postura pacifista del PSOE. Mientras, el PP acusa al PSOE de bloquear 56 leyes, con Miguel Tellado criticando a Cuerpo y Montero. En vísperas de Semana Santa, la política nacional sigue marcada por la tensión y el enfrentamiento entre ambos partidos.

El PP y el PSOE han celebrado su particular Sábado de Pasión. Uno repleto de sarcasmo. De reproches cruzados. De dimes y diretes entre unos y otros poniendo el foco en las medidas del escudo social y en la elección de María Jesús Montero y de Carlos Cuerpo como candidata en Andalucía y vicepresidente, respectivamente. Porque ni una celebración divina llena de santos y de vírgenes puede parar la tensión política de España.

Los socialistas no olvidan la abstención del PP al decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. "¿Qué han hecho? ¿Abstenerse? ¿Que es insuficiente? Más insuficiente es no hacer nada", ha afirmado Diana Morant.

En sus palabras, la ministra se ha acordado también de Feijóo y de Abascal: "Si estuvieran en la Moncloa, estarían apoyando una guerra ilegal. Nosotros decimos 'no a la guerra".

Y es que la apuesta socialista es la de paz en tiempos de guerra, con una Morant que afirma que es "tener potra tener al PSOE gobernando estas crisis": "Las atravesamos y crecemos a la vez. Es la receta del presidente Pedro Sánchez".

Los 'populares', por su parte, han recordado las propuestas "bloqueadas" por los socialistas. En palabras de Miguel Tellado, el PSOE ha bloqueado "56 leyes" que han llegado del Partido Popular: "Se dice pronto".

En el foco, Carlos Cuerpo, al que tilda de "vicepresidente mansito": "Acepta ser el número dos de la corrupción, del sectarismo y de la degeneración".

Tampoco se ha olvidado de María Jesús Montero: "Si lo mejor que Sánchez tiene para Andalucía es ella que baje Dios y lo vea".

Todo, en vísperas de una Semana Santa que cada uno va a celebrar a su manera y que, como viene siendo habitual, deja tensión en una política nacional cada vez más crispada.

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