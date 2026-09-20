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En una entrevista

Puigdemont califica a Ceuta y Melilla como "dos colonias dentro de Marruecos": "Desde la perspectiva marroquí son una herida"

¿Qué ha dicho? El expresident ha abogado para que se celebre un referéndum en ambas ciudades para "legitimar" la "autodeterminación" de que sean ciudades españolas.

Imagen de archivo de Carles Puigdemont Imagen de archivo de Carles Puigdemont laSexta.com
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Carles Puigdemont ha calificado a Ceuta y Melilla como "dos colonias o ciudades dentro de Marruecos" y ha abogado porque se celebre un referéndum en las ciudades autónomas para "legitimar su postura" de ciudades españolas y no marroquíes.

Así lo ha aseverado el expresident de la Generalitat en una entrevista con el diario británico 'The Times', donde ha señalado que "desde una perspectiva marroquí" comprende que ambas ciudad "son por supuesto una herida" para ellos.

Y, aunque asegura que "la gente (de Ceuta) es muy española", ha defendido que "su postura se vería legitimada si celebrasen un referéndum de autodeterminación". Un escenario que al mismo tiempo descarta ya que "España no (permitirá) hacer porque temen que nosotros pidamos también un referéndum".

Por otro lado, Puigdemont ha afirmado que "no se arrepiente de nada" de las decisiones tomadas durante el referéndum unilateral de independencia aunque el precio sea pasar "la vida entera" fuera de Cataluña.

"Yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar en el exilio, pero estaba dispuesto a pasar mi vida entera. Y si tengo que pasar mi vida entera, estoy dispuesto", ha señalado, aún cuando admite que ha sido muy duro vivir desde la lejanía la muerte de sus dos padres o perderse la adolescencia de sus hijas, ahora con 16 y 19 años.

En cuanto a la posibilidad de regresar un día si se despeja su horizonte judicial, Puigdemont reconoce que "la Cataluña de hoy no es la misma que era cuando yo me marché (hace 9 años)" y que pese al esfuerzo que hace permanentemente por mantenerse en contacto con ella, "ya no respiro la realidad de allí".

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