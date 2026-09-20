Los vecinos de Ceuta piden la vuelta a la normalidad: "De buenas a primeras sin playa ni feria, estamos todos atemorizados"

Los detalles Los habitantes de la ciudad autónoma denuncian noches complicadas, suciedad y una sensación de inseguridad que se mantiene en las calles ante la sensación de abandono.

La situación en Ceuta se ha vuelto insostenible debido a la alta densidad de población y la llegada de miles de migrantes, lo que ha generado un caos diario. Han pasado 51 días desde su llegada y los residentes aseguran que la situación no ha mejorado, con noches complicadas, suciedad y una sensación de inseguridad persistente. En la Plaza de los Reyes, se ha organizado una acampada para exigir el regreso a la normalidad, mientras los vecinos se sienten abandonados y denuncian un aumento de la inseguridad y el colapso de los servicios básicos. Además, critican el trato que reciben los migrantes, lo que consideran injusto. La comunidad sigue esperando una solución efectiva.

La presión sobre Ceuta es cada vez más insoportable. La ciudad autónoma ya era una de las ciudades con mayor densidad de población: más de 83.000 habitantes para apenas 19 kilómetros cuadrados, limitados además por el mar y la frontera. Si a eso le sumamos los miles de migrantes que quedarían de los que entraron, el día a día allí se ha vuelto un caos.

Porque han pasado 51 días desde la llegada de los migrantes y los vecinos de Ceuta aseguran que la situación sigue sin cambiar. Noches complicadas, suciedad y una sensación de inseguridad que se mantiene en las calles. "De buenas a primeras sin playa, sin feria, estamos todos atemorizados", asegura un vecino.

En la Plaza de los Reyes se ha realizado una acampada que reclama volver a la normalidad. "Es un ambiente reivindicativo para exigir nuestros derechos, nuestras libertades y vuelta a la normalidad, porque la situación no es normal", dice uno de los participantes.

Los vecinos dicen sentirse abandonados desde que comenzó la situación: "Desde el 30 de julio nos sentimos abandonados porque no se está haciendo absolutamente nada".

No solo eso, sino que denuncian una creciente sensación de inseguridad en las calles. "Me asaltaron cuatro personas. Sin venir a cuento me metieron la primera puñalada", asegura un vecino.

Una situación que, señalan, se suma al colapso de los servicios y a la falta de productos básicos: "Hay mucha carencia, cuando vas a comprar no encuentras pan ni otras muchas cosas".

Mientras tanto, también denuncian el trato que reciben quienes permanecen allí: "Es como si fuese un hotel para ellos, camas, duchas, le traen comida... de todo". "Ellos no tienen vida pero a nosotros nos la han quitado pero entera", añade una vecina.

Siguen pasando los días, las quejas siguen sobre la mesa y los vecinos no paran de tener la mirada puesta en cuando llegará una solución.

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