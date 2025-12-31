García-Page reclama para 2026 la necesidad de evitar la "crispación": "No le sigan el juego a los que buscan el enfrentamiento"

¿Por qué es importante? El presidente de Castilla-La Mancha ha remarcado que "la principal de las honestidades está en cumplir, o al menos en intentarlo". "La honestidad pasa por la coherencia, y que la coherencia o el sentido común sean noticia es un síntoma que debemos desterrar. Debiera ser lo normal", ha agregado.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha publicado este miércoles, último día del año 2025, su mensaje de Año Nuevo, en el que ha remarcado la necesidad de "evitar la crispación" y de ser "honestos".

García-Page ha destacado los valores "sencillos" y "quijotescos" por los que considera que Castilla-La Mancha es reconocida en España y fuera de España. "Buscamos el entendimiento, la paz, buscamos la armonía y tratamos de evitar la crispación", palabra que ha repetido en varias ocasiones, "por todos los medios".

"Aquí buscamos el diálogo", ha dicho, y ha remarcado que "es una moderación que tiene que ver con lo que nos importa, con que las cosas funcionen", y ha deseado para el próximo año "estabilidad".

Así, ha insistido en "el sentido común", en la "armonía" y ha afirmado que considera que Castilla-La Mancha es una tierra "coherente". "Tengan en cuenta que la coherencia es la condición previa para que a alguien se le puede reconocer como honesto", ha asegurado.

"La principal de las honestidades está en cumplir, o al menos en intentarlo, en ser serio. La honestidad pasa por la coherencia. Y que la coherencia o el sentido común sean noticia es un síntoma que debemos desterrar. Debiera ser lo normal. Ese sentido común, esa coherencia, que nos lleva a intentar ser honestos. Honestos en las decisiones, honestos en las acciones y también en las actitudes personales", ha remarcado.

El presidente de Castilla-La Mancha también que querido destacar "dos cosas muy sencillas": "un ruego y un deseo". En cuanto al ruego, ha remarcado: "No dejen que se cuele en sus mesas en estas fiestas, no dejen que se cuele en el vecindario la crispación. No merece la pena el enfrentamiento personal que es tanto como seguirle el juego a los políticos que crean la crispación", ha expresado. Y ha pedido no seguirle "el juego a los que buscan el enfrentamiento para esconder sus miserias".

En cuanto al deseo, ha manifestado que desea que "entre todos podamos avanzar en el año 2026 en compartir más". "Un deseo de hacer lo que podamos por nosotros mismo, por nuestras familias, pero también por los demás", ha concluido.

Los discursos de los presidentes autonómicos

Si Nochebuena es la noche del discurso del rey, fin de año es la fecha elegida por los presidentes autonómicos para lanzar sus mensajes navideños. Crispación, vivienda y corrupción son algunos de los asuntos en los que todos han puesto este año el foco.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha reconocido: "Seguramente no estamos respondiendo con suficiente agilidad a vuestras necesidades sobre todo de vivienda y estabilidad laboral. Pero la desesperanza es el caldo de cultivo para el populismo autoritario. Y el autoritarismo lo que busca es anularos”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha plasmado que "los gobiernos están para gobernar, no para entretener y mucho menos para indignar". También ha manifestado que "la violencia contra las mujeres es una lacra nacional".

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno de España durante su discurso que frene la crisis migratoria. "Durante todo el año hemos asistido con preocupación al incremento de personas llegadas irregularmente. Seguiremos reclamando la protección de las fronteras y que se acabe con las políticas que hacen efecto llamada", ha expresado.

También ha reivindicado un "nuevo sistema de financiación autonómico". "Este año acaba con un ambiente político nacional marcado por la degradación de algunas de sus instituciones principales, y en la peor cara de la política. La del machismo y la corrupción", ha remarcado.

Por su parte, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha abogado por "tender puentes donde otros levantan muros" durante el próximo año. "La polarización se ha asentado en el debate público, pero no podemos normalizarla. Demasiada confrontación. Demasiada crispación y demasiadas discusiones", ha manifestado.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado este miércoles altura de miras y decidir con responsabilidad ante la etapa que abrirán los comicios autonómicos de 2026, sin dejar que el estruendo del día a día y la división hagan perder de vista lo esencial.

