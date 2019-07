La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, desvela en laSexta Noche que PSOE y Podemos ya están negociando: "Desde que el presidente y el señor Iglesias hablaron, y dijeron que 'vamos a intentar que vaya en el buen camino', a partir de ahí no hemos perdido ni un solo instante".

Calvo ha revelado por primera vez cómo han sido las conversaciones entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez: "A mí el presidente y me dijo 'Carmen he hablado con el señor Iglesias, habla con el señor Echenique tú y empezad a hablar'".

Es la primera vez que se hace público desde que el líder de Podemos diera un paso atrás el viernes y descartara formar parte del Consejo de Ministros. En ese momento, comenzaron las negociaciones, y Calvo confirma que hay reuniones físicas: "Las hay, las hay".

La vicepresidenta también ha puesto nombre y apellidos a las negociadoras: "Estamos hablando la vicesecretaria general de mi partido, la ministra Montero y yo misma. Hemos hablado con el señor Echenique, no hay ningún secreto".

Y admite, la posición de Podemos con respecto a los nombres: "Nosotros entendemos que ellos tienen que hacer propuesta de nombres". A pesar de la insistencia, Calvo no confirmó cuales serían, ni tampoco el número exacto: "Ya les he dicho que estamos trabajando, incluso las personas, no más".

Y pide prudencia desde la confianza en las conversaciones. "Estamos trabajando objetivos, leyes, trabajo y sustancia, y luego evidentemente áreas de participación en el Consejo de Ministros donde ellos puedan estar".

Y admite: "Creo que hemos iniciado un espacio que va a dar sus frutos. Por nuestra parte no va a quedar y por la suya yo creo que tampoco". Además, la vicepresidenta en funciones dice que desde el PSOE nunca ha existido un veto personal contra Pablo Iglesias.