Durante la entrevista en Al Rojo Vivo, García Ferreras le ha mostrado a Pedro Sánchez las declaraciones en las que Pablo Iglesias hablaba de "las presiones" que estaba recibiendo el PSOE por parte del IBEX 35, el tejido empresarial y el sector económico.

"El domingo alguien tuvo que hablar con Sánchez y decirle 'tú rompe la negociación, que eso va a servir para que tengas un gobierno de partido único'", dijo el líder de Podemos. Unas declaraciones que el presidente en funciones ha desmentido, asegurando que "la única presión" que tiene es la de sus "convicciones".

"Yo tengo que defender el interés de nuestro país y un gobierno de izquierda que tiene que afrontar cuestiones muy importantes y todo esto está parado por Unidas Podemos y por una derecha", ha señalado Pedro Sánchez, haciendo referencia a la acusación de Iglesias.

Además, ha apuntado que él "siempre he defendido un gobierno del PSOE, con apoyo de Unidas Podemos, que no dependa de fuerzas independentistas" porque , dice, no pueden "dejar la investidura en manos de partidos que no tienen un interés común".

Y de cara a la celebración de la investidura, Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a Podemos, preguntándose si "va a volver a decir que no con la ultraderecha, PP y Ciudadanos".