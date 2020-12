Finalmente hay acuerdo en el Gobierno de coalición sobre los desahucios: PSOE y Unidas Podemos han acordado paralizarlos para las familias vulnerables sin alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma.

El pacto, que llega tras semanas de roces por la enmienda que presentó Podemos a los Presupuestos por esta cuestión, que finalmente retiraba ayer, sin embargo no recoge la prohibición de cortes de suministros que pedía la formación morada.

Concretamente, la Vicepresidencia de Pablo Iglesias y el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos y con las competencias en materia de vivienda, han acordado detener los lanzamientos sin alternativa habitacional para familias vulnerables, al margen de que esa vulnerabilidad sea o no previa a la pandemia.

Así, las familias no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna, que las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer. A este efecto, no se considerará válida como alternativa habitacional un albergue, por ejemplo.

El pacto alcanzado por los socios en el Ejecutivo asimismo contempla que sean los Servicios Sociales quienes concedan la condición de vulnerabilidad. Lo harán a través de un informe vinculante que los tribunales tendrán que solicitar.

Además, se incluye a las familias vulnerables que hayan ocupado viviendas de grandes tenedores -propietarios de más de una decena de viviendas-. En este caso, las autonomías dispondrán de un plazo máximo de tres meses para buscarles una nueva vivienda.