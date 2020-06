La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas del rey Juan Carlos I tras su abdicación con los votos de PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos, partido que la solicitó junto a otras formaciones como ERC, Bildu o Más País, ha votado a favor.

PSOE, PP y Vox se han opuesto defendiendo el principio de inviolavilidad del rey emérito optando así por seguir con el criterio marcado por los letrados de la Cámara, que emitieron este lunes su informe en el que se mostraban contrarios a la comisión. y remitían al artículo 56.3 para argumentar que la inviolavilidad del rey es absoluta y abarca "la totalidad del periodo en que se ejerce la Jefatura del Estado y tiene efectos jurídicos permanentes".

La solicitud de creación de las comisiones se llevó a cabo aprovechando que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación al rey emérito por las presuntas comisiones abonadas a Arabia Saudí , se trataba de la tercera petición desde el año 2016. A pesar de la negativa, el resto de formaciones han asegurado que seguirán intentando que se investigue al exjefe del Estado.

Tras la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, además de aludir a la inviolavilidad del rey, también se ha referido al artículo 66 de la Constitución que reza que las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno y ha asegurado que siempre hacen referencia a lo que dicen los servicios jurídicos, "que no es distinto a lo que dijeron hace cuatro meses".

Retirada de Cuadros

También se ha referido al anuncio de la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, quien ha asegurado que su grupo solicitará la retirada de todos los retratos y estatuas del rey Juan Carlos en el Congreso, al igual que se realizó en el Parlamento navarro. Aizpurua ha resaltado que la iniciativa de la institución navarra contó con el respaldo del PSOE y de Unidas Podemos, por lo que no entendería que ambos, socios de Gobierno además, se pongan “de perfil” en el Congreso. Sin embargo, Lastra ha asegurado que no le corresponde a ella decir los retratos que se quitan: "Me parece absurdo, tendrá que ser el Gobierno de la casa quien lo decida".

El PNV apuesta por una reforma de la Constitución

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado que con la decisión de la Mesa se están legitimando "actitudes que no son decorosas" y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha apostado por reformar la Constitución para "dejar bien clarito que la inviolavilidad es solo para la actividad política" y no para el ámbito privado.

Línea que comparten desde Compromís. Joan Baldoví, que ha defendido que la inviolabilidad del rey "debería ceñirse a sus actividades constitucionales, cobrar comisiones y tener dinero en paraísos fiscales no es una de sus atribuciones constitucionales". También ha señalado que no le parece mal la iniciativa de retirar las imágenes del rey en la Cámara y ha indicado que Compromís ya estudia retirarle calles en Valencia.

"Acoso y derribo a la Corona"

Desde Unidas Podemos, el secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha lamentado el resultado de la votación y ha asegurado que defender la inviolabilidad permanente es un "disparate jurídico" que equivale a propugnar la impunidad permanente y ha recordado que se está hablando de "delitos económicos muy graves" y sobre la retirad de imágenes del exjefe de Estado ha indicado que habrá que debatirlo cuando tengan la iniciativa de Bildu, pero ha recordado que en Barcelona ya retiraron su busto porque ya no es el jefe del Estado y "no tenía porqué presidir, es la consecuencia de sobreproteger a la monarquía", ha sentenciado.

Mientras que en el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hablado de "acoso y derribo a la Corona" que, ha dicho, "empezó hace mucho tiempo en el nacionalismo catalán y eso se ha generalizado entre partidos supuestamente republicanos". La portavoz de los 'populares' ha insistido en que se ataca la monarquía parlamentaria y se ha referido a la retirada de las imágenes del rey emérito en Navarra con el apoyo del PSOE que, ha defendido, "se va sumando al asedio a la Corona".

También ha afirmado que el rey, como jefe del Estado, encarna los tres grandes principios republicanos -libertad, igualdad y fraternidad- y que el PSOE se traiciona a sí mismo y a sus valores.

Por parte de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha indicado que no van a contribuir "a demoler las instituciones", que a su parecer es lo que desean las formaciones que piden las comisiones y retiradas de imágenes.