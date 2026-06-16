El PSOE remite al juez Pedraz los documentos que "acreditan" que las dos facturas emitidas por Teijelo "nunca se pagaron"

El contexto El abogado de Santos Cerdán emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no aparecen en la contabilidad aportada por el partido. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, explica que los pagos "nunca se realizaron".

El PSOE ha respondido al último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que menciona dos facturas enviadas por Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán, al partido. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, aclara que estos pagos no figuran en la contabilidad del PSOE porque nunca se realizaron. Torró asegura que las facturas fueron devueltas y nunca pagadas, ya que Cerdán ya no era secretario de Organización. Además, ha presentado documentos que respaldan esta afirmación al juez. Teijelo deberá declarar como investigado ante la Audiencia Nacional por una supuesta trama para desestabilizar procedimientos judiciales.

El PSOE responde a la información dentro del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge dos facturas enviadas a la formación por Jacobo Teijelo, abogado de Santos Cerdán. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, explica que los pagos no figuran en la contabilidad del partido porque "nunca se realizaron".

"Las facturas fueron devueltas y nunca se pagaron. Santos Cerdán ya no era secretario de Organización", asegura en un mensaje en su cuenta de X. En su mensaje, Torró muestra dos documentos que "acreditan" sus palabras y que han hecho llegar al juez.

En uno se ve una carta fechada el 2 de julio de 2025 en la que el PSOE asegura que "no constan los servicios prestados a la organización, su naturaleza, contenido ni beneficiario de los mismos", por lo que no pueden "atender al pago de dichas facturas".

El PSOE responde así a las facturas a las que la UCO hace mención en su último informe, dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no aparecen en la contabilidad aportada por el partido. El informe señala que el 28 de mayo de 2025, Teijelo envió por correo electrónico dos facturas de 26.500 euros, fechadas en abril y mayo de 2025, que no aparecen en la documentación oficial del PSOE.

El concepto de las facturas, según señala la UCO, apuntaría a la "continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo". Por otro lado, la UCO señala tres facturas por valor de 132.500 euros, facturas que sí aparecen reflejadas en la contabilidad oficial del PSOE.

El abogado de Santos Cerdán tendrá que declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 25 de junio a las 10:00 horas, dentro de la causa en la que se investiga a una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

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