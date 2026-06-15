El abogado Jacobo Teijelo emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no aparecen en la contabilidad aportada por el partido

Los detalles El concepto de las facturas, según señala la UCO, apuntaría a la "continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo".

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el abogado Jacobo Teijelo emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE, las cuales no aparecen en la contabilidad oficial del partido. Las facturas, enviadas por correo electrónico en mayo de 2026 y fechadas en abril y mayo de 2025, se relacionan con servicios jurídicos. En contraste, otras tres facturas por 132.500 euros sí están registradas. Además, el informe detalla la gestión de viajes de Santos Cerdán, incluyendo órdenes directas para pagar vuelos a Leire Díez. Como Secretario de Organización, Cerdán no necesitaba autorización para estos gastos.

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, emitió dos facturas de 26.500 euros al PSOE que no aparecen en la contabilidad aportada por el partido, según consta en el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) al que ha tenido acceso laSexta.

El informe de más de 100 páginas señala que el 28 de mayo de 2026 Teijelo envió por correo electrónico dos facturas de 26.500 euros, fechadas en abril y mayo de 2025, que no aparecen en la documentación oficial del PSOE. El concepto de las facturas, según señala la UCO, apuntaría a la "continuación de la prestación de servicios jurídicos en el marco de la nota de encargo".

Por otro lado, la UCO señala tres facturas por valor de 132.5000 euros. De esas tres facturas, dice el informe de la UCO, que sí aparecen reflejadas en la contabilidad oficial del PSOE, mientras que las otras dos por valor de 26.500 euros no.

El mismo informe de la Unidad Central Operativa recoge la "dación de cuentas" de Leire Díez a Santos Cerdán. Según el informe, durante el registro de la sede del PSOE obtuvieron un informe sobre la gestión de viajes del PSOE relativos a Santos Cerdán durante los años 2024 y 2025.

Entre la documentación recogida en el informe de la UCO se observa el contenido de una libreta de Santos Cerdán o el correo electrónico de una secretaria del PSOE que asegura que pagar un avión a Leire Díez es "una orden directa" de Cerdán.

En ese informe se indica que Cerdán, como Secretario de Organización socialista, "no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos". En el caso de Leire Díez, Cerdán habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma "se tuviese por autorizado".

Teijelo declarará el 25 de junio

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, tendrá que declarar como investigado ante la Audiencia Nacional el próximo 25 de junio a las 10:00 horas, dentro de la causa en la que se investiga a una supuesta trama que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

La última semana se conoció que Teijelo mantuvo dos reuniones con el Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez, una reunión en la que también estuvo presente la Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera.