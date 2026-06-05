El PSOE muestra "tranquilidad" tras la petición de la Fiscalía para que declare Narbona: "Nuestro interés es que se esclarezca la verdad"

El contexto Anticorrupción ha pedido al juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE que cite a la presidenta del partido, Cristina Narbona, tras aparecer mencionada en un informe de la UCO.

El PSOE ha expresado su "pleno respaldo" a su presidenta, Cristina Narbona, tras la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de que sea citada como testigo en el caso de la exmilitante Leire Díez. El partido asegura que no tiene "nada que ocultar" y confía en que el juez Santiago Pedraz valore la petición. Narbona, quien ya ofreció explicaciones, confirmó haber hablado con Díez pero negó haber recibido información relevante. El PSOE insiste en su tranquilidad y en el deseo de esclarecer la verdad, respaldando a Narbona, como también lo hizo el presidente Pedro Sánchez. La conversación entre Narbona y Díez, mencionada en un informe de la UCO, no incluyó información comprometedora, según la presidenta del partido.

El PSOE ha mostrado su "pleno respaldo" a la presidenta del partido, Cristina Narbona, y ha asegurado que "no tiene nada que ocultar", tras pedir la Fiscalía Anticorrupción al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la cite como testigo en el caso que investiga sobre la exmilitante socialista Leire Díez.

Fuentes del partido han recordado que se trata de una petición de la Fiscalía y, en su caso, "tendrá que ser valorada y decidida por el juez". Los socialistas han asegurado que tienen "máxima tranquilidad" respecto a este asunto porque la propia Narbona ya ofreció explicaciones.

La presidenta del PSOE reconoció que habló con Díez, tras conocerse esta conversación en el sumario judicial de la investigación, y señaló que la derivó al exsecretario de Organización Santos Cerdán y que no recibió ningún archivo por su parte.

Desde el partido han insistido en que "el PSOE no tiene nada que ocultar". "Nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes", han asegurado.

Asimismo, han confesado que consideran que "la presidenta del PSOE ha sido contundente en sus explicaciones" por lo que han insistido en su "pleno respaldo", mismas palabras que utilizó horas antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para apoyar a Narbona.

Cristina Narbona niega haber recibido información de Leire Díez

Fuentes socialistas señalaron a laSexta el jueves que la presidenta del partido asegura no haber recibido información de Díez, después de que se diese a conocer un informe de la UCO incorporado al sumario del caso de la exmilitante que recoge una serie de mensajes entre ambas el 24 de abril de 2024.

El informe de la UCO apunta a que Díez habló con Narbona de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín" el día en que Pedro Sánchez publicó la carta a la ciudadanía en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión, a raíz de que el juez Juan Carlos Peinado le abriera una causa a su mujer, Begoña Gómez, tras admitir una querella de Manos Limpias.

Narbona insiste en que conoció a Díez hace años en Santander en el marco de la universidad y que le llamó alguna vez para temas de comunicación. Además, añade que en 2024 la llamó para decir que tenía información que podía interesar al PSOE. Narbona se lo trasladó a Santos y Santos le dijo que ya sabían qué información era, según la presidenta socialista.

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