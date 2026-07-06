Rescatan a tres niños y a su madre tras 12 días bajo los escombros cuando la cifra de muertos asciende a 3.535

Los detalles Las imágenes del rescate han sido la de la esperanza: los tres niños y su madre han sido trasladados al hospital.

En Venezuela, una familia ha sido rescatada tras pasar 12 días bajo los escombros de un doble terremoto. Los rescatistas encontraron con vida a un niño, quien fue animado mientras lo liberaban de los restos de un edificio en La Guaira. Junto a él, su madre alertó sobre la presencia de dos pequeñas, que finalmente también fueron rescatadas. Las imágenes del rescate han devuelto la esperanza al país. Mientras tanto, las autoridades enfrentan el colapso de la morgue improvisada, enterrando cuerpos no identificados en un descampado. Hasta ahora, se reportan 3.342 muertos, cifra que se espera aumente.

En Venezuela han rescatado este lunes a una familia que llevaba sepultada bajo los escombros del doble terremoto 12 días. Son tres niños y su madre que ya están recuperándose en el hospital. La de ellos ha sido la imagen de la esperanza un día en que el Gobierno venezolano ha elevado a 3.535 los muertos tras los sismos y mantiene en 16.740 los heridos tras la catástrofe.

Cuando ya daban todo por perdido, los rescatistas han encontrado vivo a un niño entre los escombros. "Has mantenido la calma todo este tiempo", le animaban antes de lograr sacarlo entre los restos de un edificio. Desde los sismos que sacudieron La Guaira han pasado 12 días, por lo que temían que pudiera tener algo roto.

Junto a él, sepultada entre los restos de lo que era un edifico en Caraballeda, se encontraba su madre, que avisaba a los rescatistas de la presencia de dos pequeñas, que lograron ver al quitar los cascotes. Sin embargo, al principio no fueron capaces de acceder a ellas para poder sacarlas sin hacerles daños. Tras unos momentos de angustias, la madre comenzó a dar instrucciones.

"Es que tienen que quitarme lo que tengo encima para yo poder moverme para poder salir todos", avisaba, ante lo que los rescatistas intentaban transmitirle calma: "Ya va, mi amor, aguanta". Unas imágenes que han devuelto la esperanza a Venezuela. "Siguen lo que podríamos catalogar como milagros (...). La familia fue localizada por un grupo de rescatistas que logró extraerla tras intensas maniobras de remoción de escombros", informaban en la televisión del país. Finalmente, los tres niños y su madre han sido rescatados y trasladados al hospital.

Mientras, en tumbas excavadas en medio de un descampado, a cielo abierto, están enterrando ya los cuerpos que no han podido identificar. Las autoridades venezolanas les están dando sepultura ante el colapso en la morgue improvisada de La Guaira.

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