El grupo municipal del PSC de Badalona ha propuesto a Guanyem Badalona en Comú que su líder, la exalcaldesa Dolors Sabater, se turne la alcaldía con el socialista Rubén Guijarro. De esta manera evitarían que Xavier García Albiol, del Partido Popular, se hiciese con el mando de la ciudad, a pesar de que ganó en los comicios del 26M.

Esta propuesta, según fuentes del PSC, se habría planteado en el marco de las reuniones que llevan a cabo las formaciones de izquierdas de la ciudad para tratr de llegar a un acuerdo de gobierno progresista. "Es una opción que ponemos sobre la mesa para desencallar la situación. Hacemos una propuesta honesta y sincera de liderazgo compartido que pone por delante de todo Badalona y la lucha contra la crisis", han sostenido las mismas fuentes.

Este gobierno progresista se turnaría el mando entre Sabater y Guijarro, durante un año y medio cada uno, para que la ciudad disponga de "un gobierno sólido que pueda hacer frente a la crisis con políticas de izquierdas progresistas". Las cúpulas de ERC y del PSC ya han dado el visto bueno a esta propuesta.

No obstante, este no es el primer plan que lanza el PSC. En un primer momento trató de negociar con ERC, para que Àlex Montornés, compartiese la alcaldía con Guijarro. La idea no fue aceptada por los republicanos que sí apoyan la candidatura de Sabater.

Los socialistas rechazaban investir a la propia Sabater pero le prometieran una vicealcaldía, una contraoferta con la que respondieron a la propuesta de Guanyem de darles dos tenencias de alcaldía a cambio de su voto.

Xavier García Albiol defiende su candidatura

Por su parte, Xavier García Albiol defendía su candidatura en el programa de Más Vale Tarde, asegurando que "el PSC ha dañado el nombre de la ciudad". Unas declaraciones que llegaban tras la dimisión del alcalde socialista Àlex Pastor, que fue pillado saltándose el confinamiento y conduciendo bajo los efectos del alcohol.

"El PSC tendrá que decidir si quiere repetir errores, como son los pactos con otros partidos", sentenciaba el 'popular'.