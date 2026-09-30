Junqueras confirma que ERC apoyará los dos decretos de vivienda pese a verlos "completamente insuficientes"

¿Qué ha dicho? Junqueras ha señalado que los decretos son "parches" que tratan de solucionar "una situación de emergencia", pero no van "a la raíz del problema".

Oriol Junqueras, líder de ERC, ha confirmado que su partido respaldará los decretos de vivienda que se votarán en el Congreso, aunque considera que son "insuficientes" para abordar la crisis habitacional. Desde el Parlament de Catalunya, Junqueras calificó los decretos como "parches" que no abordan el problema de raíz y destacó la necesidad de políticas efectivas de construcción, rehabilitación y transporte público. Afirmó que ERC apoyará medidas que ayuden a mitigar la crisis, pero exigió acciones más ambiciosas. Además, criticó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por una gestión "insuficiente" y falta de "ambición nacional".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confirmado este miércoles que su partido apoyará la convalidación de los dos decretos de vivienda que se votarán el próximo viernes en el Congreso de los Diputados, aunque ha subrayado que ambos textos son "claramente insuficientes" para paliar la crisis de vivienda.

En declaraciones a los periodistas desde el Parlament de Catalunya, en el arranque de la segunda sesión del debate de política general, Junqueras ha señalado que los decretos son "parches" que tratan de solucionar "una situación de emergencia", pero no van "a la raíz del problema".

"Por muchos límites que se pongan, si no se hace una política efectiva de construcción de vivienda, de rehabilitación masiva y de transporte público que funcione, las políticas de vivienda no funcionarán", ha enfatizado Junqueras, que ha reclamado un "esfuerzo decidido" en estos ámbitos.

El líder de ERC ha señalado que los republicanos apoyarán "todos los decretos que ayuden a paliar el drama de la vivienda", pero ha reclamado más medidas y "mucho más ambiciosas".

Por su parte, Sumar ha exigido que salgan adelante los dos decretos. El portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha señalado que "hace apenas dos semanas el control de los fondos buitre no era posible".

"Hemos avanzado muchísimo. Ese decreto va a tener un amplio acuerdo. Pero el otro decreto, el que arregla realmente el problema, también debe ser votado", ha añadido. Así, ha hecho hincapié en que "el que vote en contra generará graves problemas a la gente".

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