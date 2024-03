La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha afirmado que la reclamación por las mascarillas "fake" del 'caso Koldo' sigue adelante, ya que, según ha apuntado en una entrevista en Onda Cero, no van a "renunciar a ese dinero". "Quien inicia el expediente de reclamación es el actual Gobierno; se inicia el 24 de agosto y sigue su curso como trámite administrativo", ha señalado la líder del Ejecutivo de Baleares, quien ha contado que "el escenario (ahora) es otro", por lo que han pedido personarse en la causa.

En este sentido, Prohens ha indicado que van a "agotar el trámite administrativo" e "iniciar el trámite penal". "Vamos a ampliar la reclamación del Gobierno anterior, que ni siquiera inició el expediente formal, sino que ceñía a dos millones de euros", ha expresado, a lo que ha añadido que ellos van a reclamar "la cantidad total", 3,7 millones de euros, al argumentar que "son unas mascarillas 'fake' que no sirvieron para lo que las habían comprado", a lo que apostilla que, además, tenían "un certificado de idoneidad falso". Así, la presidenta del Gobern destaca que "el 90%" de estas mascarillas "fake" "caducaron en 2022 y nunca jamás salieron del almacén".

Estas declaraciones de la política popular llegan después de que se conociera que el Gobierno de Armengol emitió un certificado a la empresa de la trama Koldo, 'Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L', en el que avalaba que había realizado "suministros de manera satisfactoria" por un importe de 3,7 millones de euros, según adelantó 'El Confidencial'.

El informe, que data del 12 de agosto de 2020, estaba firmado por el entonces subdirector de Compras y Logística del Servicio de Salud de las Islas Baleares, Antonio Mascaró Crespí. De esta forma, se firmó dos meses después de que el Ejecutivo regional retirara las mascarillas, aunque el Govern no hizo una reclamación hasta tres años después, en 2023.

Por su parte, fuentes del Govern de Armengol defendieron ante laSexta que ellos nunca dijeron que las mascarillas no eran satisfactorias o inservibles, sino que no servían para su uso en hospitales, que era el uso que en un primer momento deseaba darles el Ejecutivo regional.

Además, fuentes del entorno de Francina Armengol también aseguraron que la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso nunca habló con Ábalos de las mascarillas, ni recibió presiones del exministro para que su Govern no reclamara la devolución del dinero por el material sanitario adquirido, cuya calidad era inferior a la acordada. Así lo trasladaron después de que el el juez situara al exministro de Transportes como "intermediario" en las gestiones de la empresa bajo sospecha para evitar que prosperase la reclamación del Govern balear.

Según el sumario, se habrían producido "conversaciones que reafirman la influencia que estaría ejerciendo Koldo [García, el exasesor de Ábalos] para que la reclamación de Baleares no prosperase a través de dos personas distintas y, por lo tanto, favorecer a 'Soluciones de Gestión' y a su titular real, el investigado Juan Carlos Cueto".

Este mismo martes, la ahora presidenta de la Cámara Baja aseguraba que los contratos de emergencia que firmó su Ejecutivo fueron legales y que "reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero". Además, aseguró que se informó al siguiente Gobierno de la existencia de ese expediente al hacer el traspaso de competencias. Sin embargo, Marga Prohens ha negado este viernes que tuviera conocimiento de este tema.

"Yo soy conocedora de la investigación desde la semana, cuando empiezan a aparecer las informaciones en medios nacionales. Nadie en mi partido me ha hablado de este tema y en algo que también miente Francina Armengol en los pasillos es en que tampoco estaba esa información en el traspaso de poderes": "Ella dijo que se había informado por escrito, pero no aparece en ningún documento que ya había una investigación en curso".

Además, la líder del Ejecutivo balear ha aclarado que Antonio Mascaró Crespí, la persona que firmó el documento en el que avalaba que había realizado "suministros de manera satisfactoria" en 2020, ya no está en el Govern. "Es un alto cargo de Francina Armengol puesto por ella y no forma parte del Ejecutivo actual", ha indicado Prohens, quien ha denunciado que "ese informe viene después de que hubiera otro informe que, al parecer ha ocultado, que ya decía que las mascarillas eran fraudulentas" y que "se había pagado por un producto que no había recibido".

El PP pide la dimisión de Armengol

Ante esta situación, el PP pide la dimisión de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ya que, según expresan fuentes del partido, "su situación es ya absolutamente insostenible". "Lo que hemos sabido de la investigación en las últimas horas es que el Govern de Baleares que ella presidía fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa con la compra de mascarillas", denuncian, al tiempo que subrayan que se "aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía del COVID y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban".

En este sentido, las mismas fuentes apuntan que "lo abonó con fondos europeos pese a estar prohibido, lo almacenó pese a que era inservible, y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente". Por todo ello, "el Partido Popular reclama su dimisión inmediata", ya que, tal y como manifiestan, "no puede representar al pueblo balear quien ha generado un perjuicio económico a sabiendas a los ciudadanos de su comunidad autónoma".