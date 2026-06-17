Presunción de inocencia, respeto a la justicia y una mano negra: Diana Morant sospecha de Trump en el caso Zapatero

Los detalles Mientras que los ministros han mantenido un perfil bajo a la hora de valorar la declaración de este miércoles del expresidente, la ministra y líder socialista en la Comunitat Valenciana ha ido más allá.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante la Audiencia Nacional tras ser imputado por el juez José Luis Calama. En el Congreso, el Gobierno se mostró cauteloso, con Pedro Sánchez evitando a la prensa. Tras la declaración, el ministro Ángel Víctor Torres expresó confianza en la inocencia de Zapatero, mientras Ana Redondo resaltó el respeto a las decisiones judiciales. Diana Morant, ministra de Ciencia, sugirió una "mano negra" en el presidente de EE.UU., Donald Trump, aludiendo a una investigación iniciada en Francia y Suiza sobre el caso Plus Ultra, cuestionando su fundamento.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero declaraba a primera hora de este miércoles en la Audiencia Nacional tras ser imputado por el juez José Luis Calama. Sobre ello, laSexta ha preguntado a la plana mayor del Gobierno antes y después de la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Si bien en privado hablan hasta de fiesta, en público se muestran más cautelosos. De hecho, al entrar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado hasta mirar a la prensa que en los pasillos se encontraba.

En esa misma línea, aunque preguntando cómo estaban, ha reaccionado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Y sin levantar la cabeza del suelo ha 'respondido' el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ahora bien, una vez salían y la declaración de Zapatero había finalizado, las palabras han empezado a brotar. "Hemos dicho que estamos convencidos de que va a poder demostrar su inocencia", reiteraba Torres, a lo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayaba el "respeto a las decisiones judiciales" y que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

No obstante, ha habido quien en su análisis ha visto una mano negra. Se trata de la ministra de Ciencia y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, quien la ha visto, ni más ni menos, en el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

"A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que EEUU a un ciudadano venezolano [en referencia al investigado Rodolfo Reyes] en un aeropuerto clone el móvil en el año 2021 y justamente ahora, cuando el Gobierno de España y el presidente se planta contra Trump con ese 'no a la guerra' (...) lleguen estas importancias sobre el caso de Plus Ultra", ha asegurado Morant.

Incluso, ha ido más allá, fallando al decir que "el dato indiciario con el que se empieza esta investigación y con el que se han hecho unos registros a la casa y a la oficina del expresidente (...) no se sostiene". ¿Por qué? Pues porque esta investigación arranque con una investigación que parte de Francia y Suiza.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido