El presidente de Melilla, a las autonomías del PP que se niegan a acoger menores migrantes: "Habrá que hacer un gesto de solidaridad"

¿Qué ha dicho? En sus palabras, Imbroda ha hecho hincapié en el real decreto "que hay que cumplir, te guste o no" y ha apuntado a Marruecos: "Nunca han querido hablar del tema y quizá sea el momento de hacerlo".

Hace una semana, más de 70.000 personas entraron a nado a Ceuta, provocando una crisis migratoria sin precedentes que también afectó a Melilla. El número de menores no acompañados en Melilla se duplicó, llevando a Juan José Imbroda, presidente melillense, a pedir solidaridad a sus compañeros del Partido Popular. A pesar de tener capacidad para 83 menores, Melilla acoge a casi 170, cifra que ha aumentado a 344. Imbroda insta a dialogar con Marruecos para encontrar soluciones y menciona la necesidad de cumplir un real decreto que obliga a la distribución de menores entre comunidades autónomas. La situación es crítica en Ceuta, que requiere apoyo urgente.

Más de 70.000 personas entraron a nado a Ceuta hace una semana. Miles y miles de individuos que, a través del mar, llegaron a la ciudad autónoma española en una crisis migratoria sin precedentes. Una que, en menor medida, también afectó a Melilla. A un lugar que ha visto cómo el número de menores no acompañados en sus calles se ha duplicado en apenas días, en un suceso que ha hecho que Juan José Imbroda, presidente melillense, pida "solidaridad" a sus compañeros del Partido Popular.

Porque aunque la capacidad de acogida de menores que tiene la ciudad es de 83 tienen a su cargo a casi 170 personas. Con la llegada de los migrantes, el número se ha disparado hasta los 344.

"Entiendo a mis compañeros del PP, pero ahora mismo hay que hacer ese gesto de solidaridad y hay un real decreto que cumplir, te guste o no. Vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen. No podemos traer a todos los menores de Marruecos", ha expuesto Imbroda en 'Hora 25', en Cadena Ser.

Y es que los líderes 'populares' de otras comunidades autónomas se han mostrado algo reacios a la hora de acoger menores, algo que puede poner en dificultades a Ceuta y a Melilla tras lo sucedido hace una semana. Algo sobre lo que también pide cambios en el Gobierno: "Ha pasado un tiempo desde que cogieron la batuta y nada. Hablamos de los menores no acompañados por lo de Ceuta, pero igual no estaríamos hablando".

Sobre los perfiles de los menores, habla de "uno bueno y otro más complejo": "Sobre todo los mayores que llegan diciendo que tienen 17 años y lo mismo tienen más. Hay chicos que han estudiado y ponemos todas las condiciones para que tengan una vida digna, pero tenemos los recursos que tenemos".

"No se trata de vilipendiar a los menores porque no puede ser, pero muchos vienen mandados por los padres como si esto fuera un colegio mayor", insiste.

"Lo sensato es hablar con Marruecos"

El foco, en Marruecos: "Lo sensato es empezar a hablar con ellos y ver qué problemas hay. Que se observe y que se arregle. No digo que haya que devolver a un niño a Marruecos sin ningún tipo de recursos, pero quizá sí una tutela allí del niño. Hay que buscar una solución porque si no va a ser el cuento de nunca acabar".

Porque Imbroda duda de que los marroquíes no supieran nada cuando eran 70.000 las personas que iban a llegar a Ceuta: "Que nadie se haya enterado... Tampoco le pondría mucha pimienta a la soberanía, lo entiendo como un gesto de presión migratoria".

"Hay que explorar el acuerdo con Marruecos del 2007 de retorno de menores, con todas las cautelas y observaciones posibles que están en el derecho internacional. Nunca han querido hablar del tema, quizá sea el momento de hacerlo", ha expuesto.

Porque ha distinguido entre dos problemas: "Una cosa es lo que tenemos ahora y otra es la estructura y el fondo. No puede ser que vengan muchos chicos y chicas por oleadas. No está regulado. No está controlado. Miren cómo está Ceuta".

"En Ceuta lo están pasando muy mal"

"Están mucho peor. Lo están pasando muy mal. Hay que echarles una mano porque ahora está saturadísima. El drama no está en Melilla, está en Ceuta. Si los menores han de salir primero de allí que así sea. Tenemos que esperar a que se desaloje", prosigue.

Y habla del real decreto que obliga a la distribución de menores por las distintas comunidades: "Cumplimos con él, se lo hemos comunicado a la delegación de Gobierno y tienen 15 días para mover a los niños. No tenemos prisa, sabemos que hay otras urgencias y podemos esperar".

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