Ahora

Eclipse solar en España🌔

Cuenta atrás para el fenómeno astronómico del año

En 30 de octubre llega a los cines

Sandra Sánchez lanza 'Karateka', la película sobre la vida de la campeona olímpica y leyenda del deporte español

Los detalles Sandra Sánchez se convirtió en la mejor karateka del mundo, y lo hizo en la cuna del kárate, en Japón, donde ganó hace cinco años el oro olímpico. Ahora se estrena una película, producida por Atresmedia, sobre aquella hazaña, película en la que participa la propia Sandra.

Sandra Sánchez lanza 'Karateka', la película sobre la vida de la campeona olímpica y leyenda del deporte español

Un deporte dominado históricamente por Japón, en el que los más veteranos se retiran a los 30 años y una karateka, de 39, suele ser descartada por el sistema. Bajo estas circunstancias, Sandra Sánchez, de Talavera de la Reina, consiguió escalar hasta la número uno. Fue la mejor karateka del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021.

Sánchez consiguió un oro olímpico y una intrahistoria que va más allá del esfuerzo. A su lado, siempre, su entrenador y compañero de vida, Jesús del Moral. "Yo recuerdo esa vez que me dijo: conseguiré hacerte campeona de España, que era el primer objetivo y consiguió hacerme campeona olímpica", recuerda Sánchez.

Cinco años después su historia, llega a la gran pantalla de la mano de Atresmedia cine con 'Karateka', la historia amor y esfuerzo de una deportista que alcanzó la gloria, de sus humildes inicios en Talavera de la Reina hasta el oro en Tokio, pasando por su entrenamiento en Japón.

Dirigida por Aritz Moreno, la película cuenta un reparto adaptado a la vida del karate. Andrea Ros y Patrick Criado dan vida a los protagonistas, entrenados durante meses por los propios Sandra y Jesús. "La realidad es mucho más épica de lo que vamos a ver en la película, o sea la película es épica, pero la realidad mucho más", explica la actriz protagonista.

La campeona olímpica rememora la gloria ya que hace de doble de Andrea Ros en algunas escenas. Es la historia de cómo una mujer consiguió hacer realidad su lema de vida al alcanzar imposible.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta pide "auxilio" ante el colapso migratorio: más de 1.100 menores, centros de acogida colapsados y falta de medios
  2. Órdenes de protección, medidas cautelares o sus dotaciones: todo lo que Vox controlará sobre violencia de género tras la cesión de Moreno
  3. El peor verano de Rusia: Ucrania intensifica sus ataques con ofensivas incluso a más de 1.000 kilómetros de la frontera
  4. Infantino pasa por encima de España e implora apoyo a Marruecos ofreciéndole albergar la final del Mundial 2030
  5. Patriotismo y la oportunidad de una carrera profesional: los factores tras el récord de nuevos reclutas en el Ejército de EEUU
  6. Un guardia civil asesina a tiros a su expareja, también agente, en el cuartel de Llanes (Asturias)