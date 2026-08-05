Sandra Sánchez lanza 'Karateka', la película sobre la vida de la campeona olímpica y leyenda del deporte español

Los detalles Sandra Sánchez se convirtió en la mejor karateka del mundo, y lo hizo en la cuna del kárate, en Japón, donde ganó hace cinco años el oro olímpico. Ahora se estrena una película, producida por Atresmedia, sobre aquella hazaña, película en la que participa la propia Sandra.

Sandra Sánchez, originaria de Talavera de la Reina, se consagró como la mejor karateka del mundo tras ganar el oro olímpico en Japón, la cuna del kárate, en 2021. Este logro es ahora el tema central de "Karateka", una película producida por Atresmedia que relata su extraordinaria trayectoria. En un deporte tradicionalmente dominado por Japón, donde los atletas suelen retirarse a los 30 años, Sandra, a sus 39, desafió las expectativas con el apoyo de su entrenador y pareja, Jesús del Moral. Dirigida por Aritz Moreno, la película cuenta con Andrea Ros y Patrick Criado, y Sandra participa como doble en algunas escenas, rememorando su épica historia de amor, esfuerzo y superación.

Un deporte dominado históricamente por Japón, en el que los más veteranos se retiran a los 30 años y una karateka, de 39, suele ser descartada por el sistema. Bajo estas circunstancias, Sandra Sánchez, de Talavera de la Reina, consiguió escalar hasta la número uno. Fue la mejor karateka del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 2021.

Sánchez consiguió un oro olímpico y una intrahistoria que va más allá del esfuerzo. A su lado, siempre, su entrenador y compañero de vida, Jesús del Moral. "Yo recuerdo esa vez que me dijo: conseguiré hacerte campeona de España, que era el primer objetivo y consiguió hacerme campeona olímpica", recuerda Sánchez.

Cinco años después su historia, llega a la gran pantalla de la mano de Atresmedia cine con 'Karateka', la historia amor y esfuerzo de una deportista que alcanzó la gloria, de sus humildes inicios en Talavera de la Reina hasta el oro en Tokio, pasando por su entrenamiento en Japón.

Dirigida por Aritz Moreno, la película cuenta un reparto adaptado a la vida del karate. Andrea Ros y Patrick Criado dan vida a los protagonistas, entrenados durante meses por los propios Sandra y Jesús. "La realidad es mucho más épica de lo que vamos a ver en la película, o sea la película es épica, pero la realidad mucho más", explica la actriz protagonista.

La campeona olímpica rememora la gloria ya que hace de doble de Andrea Ros en algunas escenas. Es la historia de cómo una mujer consiguió hacer realidad su lema de vida al alcanzar imposible.

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