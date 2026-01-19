El presidente de Iryo dice que el tren "tenía todas las revisiones" y califica el accidente de "extraño": "Estamos consternados"

¿Qué ha dicho? "El tren no llega a tres años desde que lo compramos. Es nuevo", ha destacado Bertomeu, quien no ha podido evitar emocionarse al comparecer ante los medios.

El presidente de Iryo, Carlos Bertomeu, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras el accidente en Adamuz, sumándose a la sorpresa mostrada por Puente o Moreno por lo "raro" del suceso "en una recta". "El tren es nuevo. No llega a tres años desde que lo compramos. Es nuevo", ha confesado emocionado un Bertomeu al que le ha costado articular las palabras.

Así, el presidente de Iryo ha señalado que se trata de un accidente "extraño", y ha dicho que no tiene "criterio" en este momento para pronunciarse sobre las posibles causas del siniestro.

Tras desplazarse a Adamuz, Bertomeu ha destacado que ahora el principal objetivo de su compañía, propietaria del convoy que descarriló de la vía e impactó sobre el de Renfe, es "ponerse a disposición de la comisión de investigación para llegar a determinar la causa y que no vuelva a pasar más".

"Tiene que servir para que este episodio no ocurra nunca más", ha subrayado, al tiempo que ha insistido en que ahora no procede pronunciarse sobre los posibles motivos del accidente: "No tengo criterio para pronunciarme, están los expertos para eso", ha defendido.

Asimismo, el presidente de la compañía participada por Trenitalia y Air Nostrum ha expresado la conmoción del grupo ante el "número de víctimas horrendo" que se ha producido como consecuencia de lo que ha calificado como un "drama individual y colectivo".

De esta forma, ha remarcado que Iryo ha puesto a disposición de las Administraciones y las víctimas "todo" lo que tienen, y que está poniendo en marcha un centro de atención psicológica. Por último, Bertomeu ha agradecido al personal de su compañía el trabajo que está realizando para atender a las víctimas.

