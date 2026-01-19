Ahora

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Irene busca a su madre, que viajaba en uno de los trenes accidentados en Adamuz: "La única noticia de Iryo es que figura en la lista de personas accidentadas"

El contexto Irene se despidió de su madre en la estación tras pasar el fin de semana juntas. Horas después, todo cambió: el tren Iryo en el que viajaba descarriló en Adamuz (Córdoba). Sin noticias ni contacto, ahora la busca desesperadamente.

Irene

Irene regresaba a su casa en Tarifa después de pasar el fin de semana con su madre, a quien había despedido horas antes en la estación de Málaga María Zambrano. Su madre viajaba rumbo a Madrid en un tren de Iryo que salió poco antes de las siete menos veinte de la tarde.

Nada más llegar a casa, todo cambió. "De repente me empezaron a llegar muchas noticias de que algo había pasado", cuenta Irene, visiblemente desesperada, en declaraciones a Al Rojo Vivo, donde interviene preservando su identidad.

Su madre viajaba en el vagón 8, asiento 13D, del tren que descarriló la tarde de este domingo a su paso por Adamuz (Córdoba), tras colisionar frontalmente con otro convoy. El accidente ha dejado un balance provisional de al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, 48 de ellos hospitalizados.

Desde entonces, Irene no ha logrado contactar con ella. "No consigo hablar con mi madre porque su teléfono está inoperativo", explica. "La única información que nos ha dado Iryo es que figura en la lista de personas accidentadas".

Ante la falta de noticias, Irene ha iniciado una búsqueda contrarreloj. "Había una posibilidad de que viniera en alguno de los autobuses que han salido esta noche hacia Madrid, a Atocha, pero no ha llegado", añade.

