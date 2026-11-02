La emoción de Carmen al ver despertar a su padre tras cinco días inconsciente después del accidente de Urda: "Es mi milagro"

Los detalles "Es un rayo de sol en toda esta oscuridad", destaca Carmen tras ver cómo su padre comienza a recuperarse y se encuentra ya fuera de peligro después de estar cinco días ingresado en la UCI.

Los trabajos para retirar los vagones del accidente ferroviario de Urda, que ha dejado 69 muertos, continúan. En medio de la tristeza, surgen buenas noticias, como las altas de algunos heridos. Destaca la historia del padre de Carmen, quien despertó tras cinco días inconsciente. Carmen le ponía música y escribía un diario, lo que ayudó a su recuperación. Ahora, Rafa, su padre, está fuera de peligro. Las familias de los 39 heridos restantes esperan noticias similares. Iñaki Pulpillo, otro herido, mejora cada día, aunque reconoce que el trauma psicológico llevará más tiempo en sanar. Recibe atención psicológica para evitar secuelas.

Los trabajos para retirar los vagones siniestrados en el trágico accidente ferroviario de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, continúan. Entre tanta tristeza, también llegan buenas noticias, como las altas de algunos heridos.

Entre ellos, está la historia del padre de Carmen, que ha logrado despertar tras cinco días inconsciente. A él lo sacaron del vagón ocho y desde que llegó al hopital, su hija ha estado siempre que ha podido con él, ingresado en la UCI.

Ahora, cuenta que, cuando estaba inconsciente, le ponía música. "Le ponía nuestras canciones y veía cómo la frecuencia cardíaca le subía", explica.

Además, llevaba un diario, le animaba, le hacía bromas y se entusiasmaba con cada pequeña reacción. "Le ponía la canción de 'Si te vas' de Extremoduro y me agarraba la mano fuerte y seguía el ritmo", relata.

Tras cinco días, al fin, para esa familia ha habido lo que ella misma ha calificado como su "milagro". "Es un rayo de sol en toda esta oscuridad", destaca. Rafa, su padre, ya no está intubado, se recupera bien y está fuera de peligro.

Esto es lo que esperan las familias de los 39 heridos que continúan ingresadas en hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid, 11 de ellos en la UCI.

Iñaki Pulpillo es otra de las personas que resultaron heridas, aunque está mejorando cada día y trata de volver a la actividad. "Lo físico el tiempo lo cura, la cabeza tarda más en curar y algunas personas no lo van a llegar a hacer nunca", señala.

A él le atendieron psicológicamente enseguida después de salir del vagón, pero sabe que tendrá que seguir acudiendo a terapia para prevenir secuelas.

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