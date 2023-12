Felipe VI ha hecho mención durante su discurso navideño a las "dificultades que afectan a muchos españoles" y ha mostrado su preocupación ante éstas. Entre dichas dificultades se ha referido a cuestiones como el acceso de los más jóvenes a la vivienda y el precio de los servicios básicos.

"Las dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de muchos españoles son una preocupación para todos", ha expresado el monarca al inicio de su mensaje, en el que ha trasladado "algunas reflexiones sobre nuestro presente y sobre los retos que se nos plantean como país".

"Una preocupación que se manifiesta, especialmente, en relación con el empleo, la sanidad, la calidad de la educación, el precio de los servicios básicos", ha enumerado Felipe VI en el que ha sido su décimo mensaje de Navidad.

Asimismo, el monarca ha señalado otros problemas como "la inaceptable violencia contra la mujer o, en el caso de los jóvenes, con el acceso a la vivienda". "Como cada Nochebuena, tengo la oportunidad de felicitaros la Navidad y de transmitiros, junto a mi familia, nuestros mejores deseos", ha manifestado el rey, que ha centrado su discurso de Navidad en "reivindicar" el papel de la Constitución en España.

"Fuera de ella no hay democracia ni convivencias posibles; no hay libertades, sino imposición; y no hay ley, sino arbitrariedad", ha alertado. "Fuera de la Constitución, no hay una España en paz y libertad", ha reiterado.