Feijóo acusa a Armengol de "inflamar" el Congreso: "No le veo un problema a traer un spray. No se le puede decir a una diputada del PP que trae un arma"

Los detalles El líder del PP ha acusado a Armengol de "degradar la Cámara" por expulsar a la diputada que se negó a salir a entregar a la seguridad del Congreso el spray pimienta que monstró en el hemiciclo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a su diputada Ana Vázquez tras mostrar un bote de gas pimienta en el Congreso, argumentando que no ve problema en ello dado que los niños también deben llevarlo. Feijóo criticó a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por estar "sobreactuada" y afirmó que ella es quien degrada la Cámara. Vázquez mostró el bote durante un debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y fue llamada al orden por Armengol, quien citó el artículo 101 del Reglamento del Congreso. Tras negarse a entregar el bote, Vázquez fue expulsada, recibiendo aplausos de sus compañeros del PP, mientras Feijóo permaneció sentado. Según el Reglamento de Armas, está prohibido el uso de sprays de defensa personal en el Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado que su diputada Ana Vázquez sacara un bote de gas pimienta en el Congreso. "No le veo un problema a traer un spray cuando los niños tienen que llevarlo", ha asegurando Feijóo criticando que la presidenta del Congreso ha estado "sobreactuada". "Esto ha sido inaudito. Quién está degradando a la Cámara es la presidenta", ha acusado Feijóo en los pasillos del Conrgeso.

Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Una vez finalizado su rifirrafe con el ministro, Armengol ha llamado al orden a la diputada aludiendo al artículo 101 del Reglamento del Congreso que impide exhibir armas en sede parlamentaria y argumentando que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el Registro de Armas.

"Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.

La diputada se ha negado en varias ocasiones a salir para entregar el bote de gas pimienta y finalmente ha sido expulsado. El PP se ha levantado para aplaudir a su diputada. Solo ha permanecido sentado Alberto Núñez Feijóo.

Según el Reglamento de Armas al que ha hecho alusión Armengol, está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, de los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

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