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Tensa sesión de control

Feijóo acusa a Armengol de "inflamar" el Congreso: "No le veo un problema a traer un spray. No se le puede decir a una diputada del PP que trae un arma"

Los detalles El líder del PP ha acusado a Armengol de "degradar la Cámara" por expulsar a la diputada que se negó a salir a entregar a la seguridad del Congreso el spray pimienta que monstró en el hemiciclo.

Alberto Núñez Feijóo en el Congreso Alberto Núñez Feijóo en el CongresoAgencia EFE
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado que su diputada Ana Vázquez sacara un bote de gas pimienta en el Congreso. "No le veo un problema a traer un spray cuando los niños tienen que llevarlo", ha asegurando Feijóo criticando que la presidenta del Congreso ha estado "sobreactuada". "Esto ha sido inaudito. Quién está degradando a la Cámara es la presidenta", ha acusado Feijóo en los pasillos del Conrgeso.

Vázquez ha enseñado el bote durante su debate con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recriminándole que los ciudadanos de Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de finales de julio.

Una vez finalizado su rifirrafe con el ministro, Armengol ha llamado al orden a la diputada aludiendo al artículo 101 del Reglamento del Congreso que impide exhibir armas en sede parlamentaria y argumentando que un bote de gas pimienta es considerado como tal según el Registro de Armas.

"Le ruego que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado porque esto no puede plantearse en la casa de la soberanía del pueblo y en la casa de la democracia. Lo que no dejaríamos hacer a nadie en esta casa no lo puede hacer un diputado que tiene que representarles", ha indicado Armengol.

La diputada se ha negado en varias ocasiones a salir para entregar el bote de gas pimienta y finalmente ha sido expulsado. El PP se ha levantado para aplaudir a su diputada. Solo ha permanecido sentado Alberto Núñez Feijóo.

Según el Reglamento de Armas al que ha hecho alusión Armengol, está prohibida la tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente habilitados, de los "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así como cualquier dispositivo que comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.

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