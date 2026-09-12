Ahora

Polémica decisión

Bolaños cuestiona los argumentos del Supremo sobre la 'ley de nietos' y pide que se resuelva antes de las elecciones

¿Qué ha dicho? "El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado en un mensaje en rede sociales, donde comparte la nota de jueces y fiscales, en la que los mismos se alinean con le voto particular discrepante de la medida cautelar.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparece a petición propia ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional

La decisión de esta semana del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos' está generando más de un crítica. Después de que Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales haya emitido un comunicado en el que muestra su "honda preocupación" por la decisión, ha sido el turno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños

"El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado en un mensaje en rede sociales, donde comparte la nota de jueces y fiscales, en la que los mismos se alinean con le voto particular discrepante de la medida cautelar.

El ministro, además, ha pedido que todo se resuelva antes de las elecciones de 2027. "Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF", apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, incide en que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plataforma Iustitia Europa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Cronología de los avisos de la mayor crisis migratoria de la historia de España: del 8 de julio a la entrada de miles de personas en Ceuta del día 30
  2. Jueces y fiscales muestran su "honda preocupación" por la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
  3. Arabia Saudí cierra el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta alternativa a Ormuz, tras los ataques de varios drones procedentes de Irak
  4. La inteligencia artificial sigue preocupando: el CEO de Anthropic advierte de que se puede "perder el control"
  5. Casa 47, alquiler público pero escaso: "Tiene que haber una gran inversión como la de después de la Segunda Guerra Mundial"
  6. La peor cara de Madring: así operan los estafadores en el Gran Premio de España de Fórmula 1