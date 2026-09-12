Bolaños cuestiona los argumentos del Supremo sobre la 'ley de nietos' y pide que se resuelva antes de las elecciones

¿Qué ha dicho? "El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado en un mensaje en rede sociales, donde comparte la nota de jueces y fiscales, en la que los mismos se alinean con le voto particular discrepante de la medida cautelar.

El Tribunal Supremo ha suspendido temporalmente el derecho a voto de personas nacionalizadas por la 'ley de nietos', lo que ha suscitado críticas. Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales expresaron su "honda preocupación", y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, también cuestionó la decisión en redes sociales. Bolaños enfatizó que el censo electoral no debe alterarse sin una base legal sólida y pidió resolver el asunto antes de las elecciones de 2027. La suspensión afecta a quienes obtienen la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, a menos que sean descendientes de exiliados, y responde a peticiones de Vox e Iustitia Europa.

La decisión de esta semana del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas nacionalizadas por la conocida como 'ley de nietos' está generando más de un crítica. Después de que Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales haya emitido un comunicado en el que muestra su "honda preocupación" por la decisión, ha sido el turno del ministro de Presidencia, Félix Bolaños

"El auto del Tribunal Supremo privando provisionalmente de voto a miles de compatriotas es muy discutible jurídicamente", ha asegurado en un mensaje en rede sociales, donde comparte la nota de jueces y fiscales, en la que los mismos se alinean con le voto particular discrepante de la medida cautelar.

El ministro, además, ha pedido que todo se resuelva antes de las elecciones de 2027. "Aquí los argumentos legales de JJpDD y UPF", apunta Bolaños adjuntando el citado comunicado de las dos asociaciones progresistas. Además, incide en que "el censo no puede alterarse sin base legal sólida".

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plataforma Iustitia Europa.

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