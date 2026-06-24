Rufián, al PSOE y su argumento del "y tú más": "Felipe González es un comisionista. Rajoy es un jeta. Aznar peor, sí. ¿Pero y qué?"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC ha criticado a Sánchez por seguir instalado en el "y tú más", recordándole lo que debe diferenciarles. "La derecha tiene intereses, la izquierda valores", ha destacado.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, criticó en el Congreso la comparecencia de Pedro Sánchez por llegar "tarde y mal" ante las condenas relacionadas con el PSOE, mencionando la sentencia contra José Luis Ábalos. Rufián denunció la estrategia del presidente basada en el "y tú más" y el "yo no sabía nada". Comparó a Sánchez con otros políticos como Aznar, González, Rajoy y Feijóo, a quienes considera peores por sus escándalos y acciones. Sin embargo, cuestionó la utilidad de estas comparaciones, afirmando que solo generan ruido. Destacó que la izquierda tiene valores frente a los intereses de la derecha y desafió a Sánchez a aclarar si su partido está implicado en corrupción.

Gabriel Rufián ha comenzado su intervención en el Congreso de los Diputados señalando que la comparecencia de Pedro Sánchez para dar explicaciones sobre las causas judiciales que rodean al PSOE llega "tarde y mal". "Cuando se convocó había gente imputada, ahora están condenados", ha destacado, haciendo referencia a la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos.

El portavoz de ERC ha criticado que el presidente del Gobierno siga centrándose en el "y tú más" y en el "yo no sabía nada" para hacer frente a las polémicas que le rodean.

De esta forma, ha aclarado que "claro que José María Aznar peor". "Es un señor de la guerra que no tendrá un millón de euros en joyas, tendrá 17-18 millones en joyas regaladas por lo peorcito del mundo", ha señalado.

Tras esto, ha nombrado a Felipe González, recalcando que también "peor". "Es el mayor traidor a su gente y su partido. El responsable de un Gobierno que robó, que secuestró y que mató. Es comisionista desde hace 30 años de las peores empresas del mundo".

En cuanto a Mariano Rajoy, también se muestra de acuerdo cuando dicen que es peor. "Es un jeta, responsable de un Gobierno que espió, robó y volvió a robar. Utilizó todo lo que tenía para dinamitar a la oposición".

Por último, coincide en que Alberto Núñez Feijóo también es peor, recordando su fotografía con un narco. "Ocupa su cargo gracias al asesinato político del expresidente de su partido por denunciar las corruptelas de Ayuso. Tiene a la mitad de su familia contratada por empresas que trabajan para la Xunta", ha recordado.

Sin embargo, tras enumerar las polémicas que rodean al resto de políticos y expolíticos, Rufián se ha preguntado: "¿y qué?". "¿Saben lo que pasa cuando solo hay un 'y tú más'? Que todo esto se convierte en un papel arrugado, en ruido, en nada", le ha señalado a los socialistas.

El portavoz de ERC ha recordado que ellos son otra cosa. "La derecha tiene intereses, la izquierda valores", ha recalcado, insistiendo en que, cuando la izquierda roba, "nuestra gente llora", mientras que cuando lo hace la derecha, "su gente ficha".

De esta forma, le ha preguntado a Pedro Sánchez si él tiene "pecado". Retándole a que le mire directamente a los ojos, ha insistido en que aclare si ellos han robado y si sabían algo sobre la organización criminal por la que ha sido condenado el exministro de Transportes.

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