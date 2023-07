Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo se conocen muy bien de su etapa en Galicia. Esta mañana, la candidata de Sumar ha contraatacado a lasinsinuaciones de "pucherazo" por parte del PP con una palabra muy gallega: 'carretaxe'.

"Yo soy gallega y quien tiene un problema con los votos y el 'carretaxe' de votos se llama Partido Popular. Sí, son expertos en manipulación de votos, en sacas de votos, en traer votos del exterior con auténticos fraudes. Yo he visto y he interpuesto una denuncia en Galicia, en Lugo, porque votaban personas con discapacidades, con certificados de no poder votar. Y esto se llama Partido Popular", ha afirmado Díazen Antena 3.

'Carretaxe' es el término. Si es usted gallego, es muy posible que conozca la expresión, si no, se lo contamos en laSexta Clave.

'Carretaxe' significa literalmente llevar en una carretilla. En este caso, llevar votos, llevar a los votantes al colegio electoral con las papeletas metidas en los sobres.

Yolanda Díaz se refiere a escenas en las que se ve a monjas introducen el voto en el bolsillo de ancianos. Son religiosas de una orden que gestiona una residencia de mayores en Lugo.

El caso de esta orden no es nuevo, ya fue denunciado en elecciones anteriores. Ni es nuevo, ni es único. La izquierda lleva décadas denunciando este tipo de prácticas, sobre todo en municipios de zonas rurales gallegas.

En la mayoría de los casos, el 'carretaxe' aparece generalmente vinculado al Partido Popular.

El documental 'Hai que botalos' refleja a la perfección cómo funciona. En él se puede ver cómo un coche conducido por un cargo del Partido Popular hace viajes sin parar para llevar a personas mayores a votar. Los lleva al colegio electoral, salen, los lleva a su casa de vuelta y lleva a otras personas.

En 'Hai que botalos' hablan con uno de estos encargados de llevar a cabo el 'carretaxe'. Así de bien explica en qué consiste su trabajo. "Les recogen en la puerta, así se libran de compromisos. Les llevan el voto cuatro u ocho días antes. La gente en Galicia pasa de votar, si no les sacan no quieren votar. A la gente hay que sacarla a votar", afirma Antonio Salgado, concejal del PP.

Les llevan el voto a casa "días antes" de las elecciones y cuando los periodistas preguntan, los apartan. "¿Va a los mítines? ¿Se informa por la televisión? ¿Vota siempre a los mismos?", le preguntan los reporteros a una mujer. "A los mítines no va, pero está bien informada", responde por ella el concejal al tiempo que la agarra del brazo para desplazarla.

La práctica del 'carretaxe' ha sido denunciada en numerosas ocasiones. En 2017, la Audiencia de Lugo admitió su existencia, pero archivó las denuncias por no ver delito.