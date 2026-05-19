Elma Saiz muestra su apoyo a Zapatero: "Como presidente hizo la mayor transformación social a nuestro país"

Los detalles La ministra portavoz del Gobierno ha señalado que, en el terreno personal, le tiene tanto "afecto" al expresidente del Gobierno como "inquina le tiene la derecha".

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "presunción de inocencia" de José Luis Rodríguez Zapatero tras la decisión de la Audiencia Nacional de investigarlo por un presunto delito de tráfico de influencias. Saiz ha destacado la transparencia de los préstamos, como el de Plus Ultra, durante la pandemia, afirmando que salvaron empresas y empleos y fueron validados por la Comisión Europea y el TJUE. Ha subrayado el legado de Zapatero en avances sociales y la derrota de ETA, mientras que el PSOE vincula la imputación a una campaña de la derecha, aunque Saiz respeta el proceso judicial.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "presunción de inocencia" del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero después de que la Audiencia Nacional haya acordado investigarle por presunto delito de tráfico de influencias, a la vez que ha revindicado las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos como el de Plus Ultra.

Así ha reaccionado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de imputar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

Elma Saiz ha dicho que afrontan esta imputación de Zapatero "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia". En cualquier caso, ha vuelto a defender los préstamos que dio el Gobierno a diferentes empresas durante la pandemia, como fue el caso de Plus Ultra. "Salvaron empresas y empleos", ha recordado. "Fueron préstamos autorizados por la Comisión Europea y validados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal de Cuentas", ha añadido.

Durante la rueda de prensa se ha preguntado quién es Zapatero, señalando que, desde el punto de vista personal, ella le tiene "tanto afecto como inquina le tiene la derecha".

En cuanto al ámbito político, la ministra portavoz del Gobierno ha destacado que fue el presidente que, durante dos legislaturas, "supuso la mayor transformación social de nuestro país" con avances en derechos y justicia social. "Con un liderazgo en el que la sociedad derrotó a ETA. Ese es Zapatero", ha recalcado.

El PSOE ha vinculado la imputación con una campaña de la derecha y la ultraderecha, pero Saiz, desde la mesa del Consejo de Ministros, ha insistido en su "máximo respeto a la Justicia" y ha confiado en que "hará justicia", recordando que la investigación a Plus Ultra comenzó con una denuncia de una organización "ultra, Manos Limpias".

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