Los tres institutos que faltan por abrir en Valencia aseguran que no disponen de la certificación de "seguridad" para retomar las clases

Los directores de los tres institutos que quedaban por reabrir tras la DANA, en los municipios de Alfafar, Albal y Benetùsser, han informado este domingo de que han decidido no reanudar las clases este lunes, como estaba previsto, al no disponer de la certificación de "seguridad" de los centros, mientras la Conselleria de Educación insiste en que disponen del documento.

La Conselleria informó este sábado en un comunicado de que los tres institutos estaban listos para volver a las clases, pero que sus equipos directivos habían informado a la Generalitat de que no lo harían. El sindicato STEPV ha remitido este domingo un comunicado conjunto de las direcciones de estos centros, en el que aseguran que "a día de hoy" no cuentan con ningún documento que certifique la seguridad de los centros después de las actuaciones llevadas a cabo en los mismos tras las inundaciones.

Añaden asimismo que "la apertura de los centros está condicionada a la finalización de determinadas labores importantes". Según el comunicado, "la 'intención' de los equipos directivos ha sido desde el principio abrir los centros con la mayor rapidez posible, pero otra cosa ha sido el ritmo del trabajo por parte de los responsables de la Conselleria de Educación". No obstante, Educación ha reiterado que los tres disponen de los certificados de las empresas que han hecho las reparaciones y son conocedores de los mismos.

El STEPV, por su parte, ha asegurado que el conseller de Educación "no puede continuar ni un minuto más en el cargo" por acusar a los equipos directivos de negarse a reabrir tras la DANA. "La indecencia de este conseller no tiene límites. No solo ha abandonado a la comunidad educativa a su suerte durante los momentos más duros después de la DANA sino que ahora se dedica a culpabilizar a las direcciones de los centros de su inoperancia e incompetencia", afirma el sindicato en un comunicado.

El grupo parlamentario del PSPV en Les Corts valencianes ha criticado también que Rovira "cargue contra los directores y directoras" de los institutos afectados por la DANA "simplemente por ser personas coherentes que se preocupan por su alumnado" y pide su dimisión.