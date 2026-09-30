De la reivindicación de Juan Diego Botto por el 'decreto Maricarmen' al activismo de Alba Flores: la cultura se vuelca con las protestas por la vivienda

Los detalles Son muchos los rostros del cine o la música que han acudido a la acampada de Sol de Madrid para reivindicar el derecho a la vivienda.

En la Puerta del Sol de Madrid, figuras como Juan Diego Botto, Aitana Sánchez-Gijón y Alba Flores se han unido para apoyar el derecho a la vivienda. Botto ha instado a aprobar una ley ambiciosa que realmente solucione los problemas habitacionales. El Langui, aunque no afectado directamente, ha expresado su preocupación. Sánchez-Gijón ha calificado la situación de insostenible, mientras que Flores ha encontrado la movilización social emocionante y esperanzadora. Carlos Bardem ha criticado una economía que favorece a unos pocos. La banda Biznaga y Samantha Hudson también han participado, destacando la importancia de la movilización ciudadana.

Juan Diego Botto, Aitana Sánchez-Gijón o Alba Flores son algunos de los rostros de nuestra cultura que se han acercado hasta la Puerta del Sol de Madrid para apoyar el derecho a la vivienda.

"Lo que no puede suceder otra vez es que se apruebe una ley mediocre, una ley a medias, una ley a medias tintas. Tiene que aprobarse una ley ambiciosa y que vaya realmente a solucionar los problemas", ha declarado Juan Diego Botto.

"No es mi caso, pero vengo del otro lado más pudiente y al final me tiene que importar", ha comentado El Langui.

En la acampada de la Puerta del Sol en Madrid también se han encontrado actrices como Aitana Sánchez-Gijón y Alba Flores, que hablan de una realidad que no puede continuar ni un minuto más.

"La situación en España de la vivienda es insostenible, necesitamos soluciones ya", ha defendido Sánchez-Gijón. Por su parte, Flores ha considerado la movilización social como algo "muy emocionante, muy alegre y también muy esperanzador".

Carlos Bardem también ha participado y ha declarado que "no podemos vivir en una sociedad que esta supeditada al beneficio de unos pocos, a una economía rentista, extraactivista y que obliga a la gente a vivir con la lengua fuera para poder alguilarse un cuartucho o un piso".

Reconocidas voces que se suman a los ciudadanos para que se les oiga todavía más alto. La banda Biznaga, ha subrayado que "hoy más que nunca hay que salir a la calle, hay que movilizarse y hay que estar aquí dando el callo".

"Maricarmen ha sido una chispa que ha prendido una lumbre que no podemos dejar que se apague, tenemos que hacer que vaya a más", ha expresado Samantha Hudson, que participa activamente en la acampada. Todo para conseguir que no haya ninguna Maricarmen más.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido