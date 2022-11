La cuenta oficial en Twitter de Podemos Sevilla ha publicado un mensaje en la que ensalza la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la clausura de la 'Uni de otoño' de la formación y la califica de "presidenta".

"Con la verdad y la democracia por delante siempre. PRESIDENTA", expone el tuit de la formación que se produce en pleno clima de tensión tras las declaraciones del exsecretario general Pablo Iglesias pidiendo "respeto" a Podemos de cara a una futura confluencia entre Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y otras formaciones de izquierda.

El mensaje también incluye un vídeo del discurso de Montero en el cierre del foro ideológico de Podemos e imágenes del mitin que protagonizó junto a Iglesias, el cofundador Juan Carlos Monedero y dirigentes de formaciones de izquierda en el plano internacional, así como diversos pasajes de las jornadas que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

De hecho, el perfil de Podemos Sevilla recupera una pieza audiovisual que difundió el partido a nivel estatal, donde Montero enfatiza que Podemos es la "fuerza que transforma porque están convencidos de hacer posible lo que todo el mundo dice que es imposible". "Decimos la verdad aunque incomode para combatir a la derecha (...) Estoy orgullosa de ser de Podemos", desgranaba para enfatizar el impulso de su formación a los derechos feministas, entre otras materias.

LaSexta ha preguntado a la dirección nacional de Podemos sobre la publicación, pero no se han pronunciado. Mientras, algunos diputados de Unidas Podemos aseguran que no lo entienden. Por su parte, 'Sumar' dice que esta es una cuestión de Podemos y que ellos no van a entrar analizar el tuit.