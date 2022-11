Yolanda Díaz evita entrar en la confrontación con Pablo Iglesias, después de que este evidenciara el distanciamiento entre ambos instándola a que "respete a Podemos".

Unas palabras por las que la prensa ha preguntado este miércoles a la vicepresidenta segunda, que no ha querido responder directamente al que fuera líder de la formación morada. "Yo jamás critico a nadie, me van a ver hablando de propuestas políticas y de diferencias sobre propuestas políticas", ha aseverado.

La también ministra de Trabajo ha insistido ante los medios en que esta es su "manera de hacer política". "Creo profundamente en el respeto a la ciudadanía, que está viviendo nuevamente una crisis, por desgracia, que está golpeando a todos los hogares y me ocupo de resolver los problemas de mi país", ha agregado.

"Me van a encontrar siempre trabajando y no voy jamás a criticar a nadie, creo que mi trayectoria lo demuestra", ha reiterado Díaz, que ha puesto como ejemplo al Partido Popular, aseverado que "cae en los insultos y no plantea ninguna solución para mejorar la vida de la gente".

Sumar, ¿sin Podemos?

Preguntada acerca de si su plataforma Sumar es posible sin Podemos, la vicepresidenta ha defendido que se trata de "un movimiento ciudadano" con "vida propia" en el que "cabe todo el mundo" y no se pide "el carnet" a nadie. En este sentido, ha asegurado también que "es profundamente inclusivo" y "no se está mirando para dentro, sino que quiere mejorar la vida de la gente".

"La política con mayúsculas sirve para cambiar la vida de la gente", ha apuntado asimismo Díaz, que ha sentenciado: "Esto es la política útil, lo otro es ruido".

Además, ha defendido que Sumar no es "perjudicial" para la izquierda porque "va de resolver esa fractura que hay entre la ciudadanía y las instituciones". "Se están cambiando las cosas porque hemos llegado otras personas con otros pensamientos. El revulsivo se llama Sumar. Vamos a reencontrarnos con la gente que no quiere participar. Queremos ganar el país, eso es transformar el país", ha dicho.