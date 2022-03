Enrique Ossorio, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, respondió este miércoles de una forma indignante ante los últimos datos de pobreza de Cáritas, que cifra en un 22% los madrileños que están en riesgo de exclusión social. "Dicen que en Madrid hay tres millones de pobres, pero ¿dónde estarán?", dijo el portavoz mirando hacia el suelo.

En laSexta nos hemos preguntado quiénes son esos pobres que Ossorio no ve porque no se ciñen al estándar que él cree que debe de cumplir un pobre. La realidad es que hay gente pobre que tiene dos trabajos y que a duras penas puede pagar el alquiler. Hay gente pobre que sólo puede alimentarse a base de hidratos de carbono o que no puede pagar la calefacción.

Pero no nos conformamos con dar una cifra, hemos salido a la calle para ponerles cara y acercarnos un poco más a sus difíciles situaciones. Porque no sólo es pobre aquel que pide limosna en la calle. La realidad es bien distinta.

María

El aspecto de María no encaja en el cliché de pobre, pero su pensión solo le da para pagar algo de ropa y pagar la habitación, como ella misma asegura. Esta mujer gaditana tiene que pedir ayuda para poder comer. Lo hace en un comedor social.

Fernando

Fernando comparte mesa con María en ese comedor social. Este hombre perdió el trabajo en la pandemia y asegura que no puede permitirse cenar.

Francisco

Francisco es otra de las personas que comen en ese lugar. Está jubilado y su pensión no le llega para pagar las cosas más básicas. "La jubilación que tengo es pequeña, tengo que venir a comer aquí, sino no tendría para comer ni para pagar los gastos de la casa", explica. Su situación es tan precaria que solo puede permitirse el "lujo" de comer carne "de Nochebuena en Nochebuena".

Florentina

Florentina tiene 39 años y vive con sus cuatro hijos. A pesar de que tiene trabajo como limpiadora en hospitales, su salario solo le permite pagar el alquiler de la casa. "Pescado no he comido en mucho tiempo. Pollo que es más baratito sí", asegura.

¿Qué aspecto tiene una persona pobre?

Ossorio no ve a los pobres por ningún sitio, pero ¿qué aspecto debe tener una persona sin recursos? Nadie puede decirlo. Raúl Flores, coordinador del equipo de estudios de Cáritas asegura que aquellas que están en riesgo de exclusión son "aquellas familias con hijos que trabajan y a pesar de que trabajan les da para pagar el alquiler y poco más. Son familias que no eligen lo que pueden comer".

Cruz Roja asegura que atendió en 2021 "a más de 640.000 personas en la Comunidad de Madrid, cifra que supone un incremento del 50% respecto a un año antes". Si en lugar de buscarlos a un lado y otro del suelo, Ossorio se diera una vuelta por cualquier parroquia madrileña los vería.

"Es un gesto muy clasista el pensar que el pobre hoy sigue siendo aquel desarrapado que va con los brazos llenos de jeringuillas o que se dedica con un carrito a coger chatarra", denuncia Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo. Ossorio también podría pasarse por algunos puntos de la M-30 o por la Estación de Chamartín y al menos, encontraría lo que no lograba avistar mirando al suelo.