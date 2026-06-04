"Una persona mala, narcisista, con pocos escrúpulos y manipuladora": así recuerda a Leire Díez el exalcalde de Vega de Pas (Cantabria)

Más Vale Tarde entrevista al que fuese alcalde de Vega de Pas, en Cantabria, donde Leire Díez inició su andadura socialista. Asegura que le "hacía la vida imposible" y que tuvo que "aguantarla" hasta que llegó a un acuerdo con el PP para hacer una pinza.

El exalcalde de Vega de Pas, Víctor Manuel Gómez, ha descrito a Leire Díez, presunta fontanera del PSOE, como una persona "mala, narcisista y manipuladora". Díez comenzó su carrera política en Cantabria en 2005 y llegó a ser teniente de alcalde. Gómez asegura que Díez lo denunció repetidamente y pactó con el PP para desbancarlo de la alcaldía. Además, se descubrió que recibió pagos del PSOE entre 2015 y 2017, aunque inicialmente afirmó que eran de 2008. Díez fue rescatada por Eva Díaz Tezanos para labores en el Partido Socialista de Redes, lo que impulsó su carrera a nivel nacional.

Como "una persona mala, narcisista, con pocos escrúpulos y manipuladora". Así es como define y recuerda a la presunta fontanera del PSOE, a Leire Díez, el exalcalde de Vega de Pas. Porque allí, en Cantabria, empezó su fulgurante carrera en la política en el año 2005 como concejala del Partido Socialista. Hasta llegó a ser teniente de alcalde.

Al menos, es como la ha definido ese jueves el exalcalde del Partido Regionalista Cántabro, Víctor Manuel Gómez, en una entrevista en Más Vale Tarde. Un hombre que la conoce bien y que asegura: "Tuve que soportarla". Sobre todo en sus últimos años, cuando asegura que Leire Díez "denunciaba todo lo que hacía", hasta que "llegó a un pacto con el PP" para echarle de la alcaldía. La socialista Leire Díez hizo una pinza con el PP.

Sobre los cobros del PSOE, Díez dijo que había cobrado del partido de Cantabria en el 2008 por hacer labores de comunicación. Después, la formación ha tenido que admitir que le pagó bastante más dinero entre 2015 y 2017. Cuando se le cuestionó a Leire, dijo haberse equivocado de año, que quería haber dicho 2018 y no 2008.

"En el 2008 estaba ella en el PSOE, no era concejal, pero estaba ya metida en el partido haciéndome la vida imposible para intentar echarme de la alcaldía", aclara el que fuera alcalde de Vega de Pas. Después, según ha recordado en MVT, Leire Díez hizo un pacto con el Partido Popular y estuvo desde 2001 a 2015 como teniente alcalde. "Cobraban dietas por las comisiones de gobierno en las elecciones del 15".

De ahí, dio el salto. O como dice Víctor Manuel Gómez: "Fue cuando la rescató la entonces vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, para hacer labores en el Partido Socialista de Redes. En el 2015, 16 y 17, que son las facturas que han aparecido ahora de los 40 y pico mil euros".

Díez sigue teniendo una casa donde empezó todo, en Vega de Pas. Una vivienda a la que "acudió la Guardia Civil cuando la detuvieron en Madrid". "Vinieron unos cuantos coches de estos de paisano de la Guardia Civil y estuvieron revisando la casa. De hecho, consiguieron bastante documentación de la que ahora está saliendo", relata el exalcalde, que añade: "Suele venir, se refugia en la cabaña".

Una socialista "trepa"

El exalcalde del Partido Regionalista Cántabro, Víctor Manuel Gómez, ha dejado claro que no mantuvo una buena relación con la presunta fontanera del PSOE. Y es que, le ha dedicado más calificativos poco amistosos. Para él, "Díaz es de un carácter muy trepa". Lo mismo está en el PSOE, que podía haber estado en el PP o en otro partido".

Considera que, gracias a su papel como socialista en Cantabria, dio el salto a Madrid "por una influencia de Ábalos o de Narbona y allí ha ido conociendo gente y ha ido subiendo en el escalafón, hasta llegar a donde ha llegado, a casi tocar al presidente".

"No es precisamente muy lista, es más bien mala, muy narcisista, pero a ver, yo tampoco la defino como excesivamente inteligente y la prueba es todo lo que le está pasando", ha sentenciado el que fuese compañero en la oposición.

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