Alberto Ibáñez, diputado de Compromís: "Pérez Llorca es exactamente lo mismo que Mazón: comparten las mismas políticas"

El diputado de Compromís ha criticado en Al Rojo Vivo el futuro político valenciano y la comparecencia de Mazón, a quien calificó de "zombi", reprochando a PP y Vox su falta de autocrítica y que sigan humillando a las víctimas.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha intervenido en Al Rojo Vivo para analizar el futuro político de la Comunitat Valenciana y la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación.

Ibáñez ha analizado sobre la candidatura de Pere Llorca: "Creo que su candidatura no la presentará mañana Pere Llorca, sino que la presentó ayer aquí, en el Congreso, cuando PP y Vox aplaudían a Mazón".

Sobre el perfil del propio Llorca, ha añadido: "Es su amigo del alma; son lo mismo. Comparten políticas y, por tanto, no hay ninguna sorpresas".

El diputado ha insistido en que "hace mucho tiempo que las políticas negacionistas y racistas en la Comunitat Valenciana van de la mano del PP y Vox".

En cuanto a la comparecencia de Mazón, Ibáñez ha descrito una sensación contradictoria: "Por un lado, deseaba que dejara de hacerse daño en esa parte humana de una persona completamente ida, dando explicaciones muy poco creíbles. Pero por otro lado, al pensar en las víctimas, sentía una enorme indignación".

Ha llegado a calificar al president como "un zombi", y ha reprochado tanto al PP como a Vox que "no fueran capaces de asumir ninguna autocrítica sobre sus políticas y su gestión, y que continúen humillando a las víctimas".