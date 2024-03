El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo que "España va en la buena dirección", como evidencian los datos de empleo o de ocupación hotelera en puertas de la Semana Santa, mientras que "la oposición desbarra".

Sánchez se ha pronunciado así en la clausura del congreso extraordinario que los socialistas valencianos han celebrado este fin de semana en Benicàssim (Castellón) y en el que se ha proclamado como secretaria general a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Ahí ha destacado que tienen que ser "muy conscientes de que todas las fuerzas progresistas de Europa y el mundo miran a España con orgullo". "Hemos demostrado que si nos unimos, somos capaces de frenar a la ultraderecha. Ellos a embarrar y nosotros a gobernar", ha indicado.

"Enfrente tenemos el ruido, la descalificación y la mentira como forma de hacer oposición", ha destacado Sánchez, señalando que "no solo en España, sino en Europa y el mundo". "El PSOE es visto como uno de los faros de compromiso en el mundo entero. Están los hechos: nuestro proyecto es claro. Hace seis años dijimos que queríamos empleo de calidad, extender derechos de nuestros ciudadanos y garantizar la convivencia en una España que es plural en lo político y diversa en lo territorial".

"Seis años amenazando con el apocalipsis"

El presidente del Gobierno ha destacado que la oposición lleva seis años "amenazando con el apocalipsis", pero España crece "cinco veces más que la zona euro"; crea cuatro de cada diez empleos que se crean en Europa; para Semana Santa las previsiones hoteleras "se disparan" a un 85% y entre enero y abril se van a recibir a 25 millones de turistas. "Tenemos 21 millones de afiliados a la Seguridad Social después de una pandemia y dos guerras", ha señalado, detallando todas las "mejoras" que ha conseguido su Gobierno en estos años.

"España va en la buena dirección y la oposición desbarra. Esos hechos en empleo, crecimiento, derechos son cosas positivas que ayudan a la ciudadanía en su día a día", ha insistido. Asimismo, ha señalado que "siempre que gobierna la izquierda se les hace muy largo". "Me gustaría que aprovecharan este tiempo para construir una alternativa, para hacer algo más que insultar", y se pregunta: "¿Os acordáis que (el presidente del PP, Alberto Núñez) Feijóo decía que no venía a insultar?". "¡Madre mía! Es una gran mentira más", ha añadido.

"Cuando uno mira los datos no corresponde con el nivel de polarización que hay en los medios y el Congreso. No corresponde que vayamos a tener una SS exitosa con ese nivel de crispación. Es una polarización asimétrica: hay gente que insulta y otros que somos insultados", ha asegurado el socialista, señalando a ataques a sus sedes. Asimismo, insiste en que la "polarización asimétrica" es "consecuencia de una derecha y ultraderecha que no asumen que han perdido las elecciones y que van a estar cuatro años en la oposición".

Sánchez ha seguido cargando contra el PP, señalando que lo que "hacen es utilizar las instituciones contra todo el que no piensa como ellos". "¿Qué hacen con el Senado? Enfrentarlo al Congreso. Un CGPJ caduco por su incumplimiento caduco lo enfrentan al Constitucional y a los gobiernos autonómicos, con el Gobierno de España. Y a los medios que señalan su corrupción los persiguen y amedrantan", ha aseverado, sin hacer mención explícita a Isabel Díaz Ayuso. "Utilizan la mentira como forma de hacer mentira", ha afirmado.