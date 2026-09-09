Pedro Rodríguez cree que "hemos tocado fondo" tras el informe del CNI sobre Ceuta: "Deberíamos ver responsabilidades políticas"

El profesor de Relaciones Internacionales cree que en España "hay una profunda y terrible crisis de rendición de cuentas" y asegura que el CNI cumplió con su deber: "Si no le hacen caso, lo que no puede hacer es irse a Tik Tok".

Más Vale Tarde conecta con Pedro Rodríguez después de conocerse el contenido del informe del CNI en el que queda reflejado que se avisó al Gobierno, a Marruecos y a la Guardia Civil de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

El profesor de Relaciones Internacionales opina que "hoy, más que nunca, convergen dos de los grandes problemas de nuestra democracia". Por un lado, "el abuso de todo lo público, de los funcionarios y servidores públicos y de las víctimas que son de todos".

Por otro lado, Rodríguez considera que existe "una profunda y terrible crisis de rendición de cuentas": "En nuestro país ocurren los mayores desastres, un apagón, un accidente ferroviario, gánsteres como secretarios de Organización, cloacas, ataques a jueces independientes... y nunca hay responsabilidad política, siempre la culpa es de Elon Musk, de la internacional ultraderechista o del contubernio judeo-trumpista".

Tras 40 días, según él, de "mentiras, de negacionismo sobre la responsabilidad directa de Marruecos en la invasión, ocupación y destrucción de Ceuta", Rodríguez considera que "hemos tocado fondo" y es el momento de "ver responsabilidades políticas".

El profesor recuerda que esta crisis "no es un problema de imagen de Gobierno, lo que está en juego es el futuro comprometido de Ceuta".

Respecto al CNI, Rodríguez señala que "tiene que proteger sus fuentes y métodos" y que "cumple su deber" en la elaboración del informe y al ponerlo en conocimiento de las autoridades, "lo que no puede hacer es que, si no le hacen caso, no puede irse a Tik Tok".

Por ello, considera que "aquí no vale es decir, en plan Netanyahu, 'es que nadie me dijo nada', cuando resulta que sí te habían advertido sobradamente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido