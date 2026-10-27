El Gobierno Vasco sitúa a "grupos organizados vascos" detrás de los altercados de Bilbao

Los detalles "Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la 'kale borroka'", ha subrayado el consejero vasco de Seguridad, que ha concluido que por ello "cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos".

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha identificado a "grupos organizados vascos" como responsables de los disturbios en Bilbao, que resultaron en 19 detenciones y 3 investigaciones tras la cancelación de un acto del agitador Vito Quiles. De los arrestados, 11 son menores, mayormente sin antecedentes y de nacionalidad española. Zupiria subrayó que los implicados no vivieron la violencia de ETA, sugiriendo influencias externas. Manifestó preocupación por la normalización de la violencia y destacó el clima de agitación en Euskadi, con movimientos extremistas cuestionando la legitimidad institucional y promoviendo violencia. Recalcó la necesidad de responsabilidad social para prevenir estas amenazas.

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha situado a "grupos organizados vascos" detrás de los incidentes que acabaron ayer en Bilbao con 19 detenidos y tres investigados por su presunta implicación en la quemas de coches y contenedores y asaltos a algunos comercios tras un acto del agitador Vito Quiles que finalmente fue cancelado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Zupiria ha recordado que de los 19 arrestados, 11 son menores de edad, la mayoría de ellos sin antecedentes policiales y de nacionalidad española.

Asimismo, ha señalado que no le consta que haya personas heridas. "Los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la 'kale borroka'", ha subrayado el consejero, que ha concluido que por ello "cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos".

Ha mostrado su preocupación por este tipo de altercados porque sus protagonistas pueden pensar que "el uso de la violencia está justificado" y ha advertido de que en una sociedad como la vasca "no caben medias tintas".

"Tenemos que hacer mucha pedagogía", ha dejado claro. El consejero ha considerado que en Euskadi hay un "clima de agitación" con "movimientos extremistas que cuestionan permanente la legitimidad de las instituciones" y llevan a cabo convocatorias que en ocasiones terminan en hechos violentos.

A ellos se les suman "grupos más o menos identificados que recurren a la violencia callejera" y otros jóvenes "animados" por los incidentes en otros países o en otras ciudades españolas.

Zupiria ha insistido en que no se debe olvidar que en Euskadi "una parte de la sociedad ha justificado con anterioridad el uso de la violencia". "Eso no lo tenemos curado y tenemos que estar pendientes porque es una de las mayores amenazas de la convivencia y de la seguridad en nuestra sociedad", ha alertado, al tiempo que ha apelado "al sentido de responsabilidad de todos".

"Ayer se demostró que más allá de que hubiera una convocatoria de un personaje provocador que intentó poner patas arriba este país había gente preparada y dispuesta a usar la violencia estuviera o no estuviera", ha apuntado.

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