Patronal y sindicatos han roto las negociaciones para pactar subidas salariales en la negociación colectiva de este año. Un acuerdo al que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, daba posibilidades hace tan solo un día: "Ningún acuerdo es imposible", manifestó en El Objetivo, añadiendo que "los salarios no son los causantes de la inflación".

Para los sindicatos es fundamental una cláusula de revisión salarial por la inflación, una medida que la CEOE rechaza de pleno, un escollo que parce insalvable. Así lo ha aclarado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien no ve viable "indexar toda la inflación a los salarios, sobre todo cuando pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad y cuando muchos sectores están en situación dramática por el COVID".

Sin embargo, CCOO considera que, "teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, la inestabilidad e incertidumbre de los precios, la cláusula de revisión salarial es fundamental como única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios". En cuanto a UGT no han querido dar por rotas las negociaciones y afirman que se podrían retomar más adelante.

Por otra parte, al término de la reunión, Garamendi ha querido defender que la patronal "no se levanta de la mesa nunca ni rompe nada". "Hay una mesa en la que los sindicatos tienen una posición muy respetable, pero no la compartimos", ha justificado Garamendi, advirtiendo que la oferta que plantean los sindicatos "no es negociable".

Desde la patronal han querido recordar también que en el materia salarial siempre han mantenido posturas muy alejadas, mientras que los sindicatos amenazan con movilizaciones.

Yolanda Diaz: "Somos un país con sueldos profundamente moderados"

Sobre una hipotética subida salarial se pronunciaba ayer la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien mantuvo en El Objetivo que en España los sueldos "son profundamente moderados" y defendió que "toca que los que más tienen más aporten", haciendo referencia a las grandes empresas.

"Como dice el gobernador del Banco de España, creo que hay márgenes empresariales para ser corresponsables en el momento actual", apostillaba la ministra durante la entrevista. En este contexto, argumentaba: "Las grandes empresas no pueden decir a sus trabajadores que van a moderar los salarios cuando tienen unos beneficios muy importantes".