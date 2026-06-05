Las altas temperaturas acompañarán la visita del papa León XIV a Madrid: hasta 34 grados durante los actos del fin de semana

Aunque se trata de temperaturas elevadas, los expertos consideran que serán relativamente llevaderas para quienes participen en los actos al aire libre. Aun así, recomiendan extremar las precauciones, especialmente para las personas que permanezcan durante horas expuestas al sol.

La visita del papa León XIV a España, y su primera parada en Madrid, estará marcada por el sol y el ascenso de las temperaturas. Tras varios días con valores más contenidos, el mercurio comenzará a remontar este sábado, coincidiendo con la llegada del pontífice a la capital, donde se espera una jornada estable y sin riesgo de precipitaciones.

A su llegada, prevista en torno a las 10:30 horas, los termómetros rondarán los 20 grados. A medida que avance el día, las temperaturas irán subiendo hasta alcanzar una máxima de 31 grados alrededor de las 17:00 horas. Incluso durante la vigilia, que comenzará a las 20:00 horas, el ambiente seguirá siendo cálido, con unos 29 grados.

Aunque se trata de temperaturas elevadas, los expertos consideran que serán relativamente llevaderas para quienes participen en los actos al aire libre. Aun así, recomiendan extremar las precauciones, especialmente para las personas que permanezcan durante horas expuestas al sol.

Eso sí, la subida térmica no será exclusiva de Madrid. El sábado los termómetros comenzarán a recuperarse en buena parte del país, especialmente en las regiones mediterráneas.

En el valle del Guadalquivir se alcanzarán ya los 34 grados, mientras que en el Cantábrico las máximas se mantendrán en torno a los 20 grados. Asimismo, en amplias zonas del centro peninsular se rondarán los 30 grados.

El domingo llegará el pico de calor

Según las predicciones, la jornada más calurosa será la del domingo. En la capital española, la misa prevista para las 10:00 horas se celebrará con temperaturas que podrían acercarse a los 34 grados, una situación que obligará a los asistentes a protegerse del calor con agua, ropa ligera y elementos de protección solar.

El ascenso térmico será especialmente notable en el norte peninsular y ciudades como Vitoria alcanzarán los 30 grados y Pamplona los 32, con incrementos de hasta 10 grados respecto a las temperaturas registradas el sábado.

Las capitales más cálidas del país serán Badajoz, Córdoba y Ciudad Real, donde se esperan máximas cercanas a los 36 grados. Estos valores también se mantendrán en amplias zonas de Extremadura y Castilla-La Mancha, mientras que en buena parte del resto de España las máximas oscilarán entre los 30 y los 34 grados.

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