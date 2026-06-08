El papa León XIV rompe el protocolo y se acerca a saludar a los trabajadores del Congreso

Los detalles Es la primera vez desde su llegada el sábado a Madrid en la que León XIV se sale del guion, que ha respetado escrupulosamente en todos los actos organizados en la capital.

El papa León XIV ha protagonizado un momento inusual al salir del Congreso de los Diputados, donde fue ovacionado durante siete minutos tras su discurso sobre la situación mundial. Rompiendo el protocolo, saludó a ciudadanos en la carrera de San Jerónimo, en lugar de usar el coche oficial. Es la primera vez que un papa comparece en la Cámara Baja, siendo recibido con honores por líderes como Pedro Sánchez. En su intervención de 30 minutos, abordó temas como migración, eutanasia y aborto, enfatizando la paz como exigencia moral. Su visita a España continuará hasta el 12 de junio, incluyendo paradas en Barcelona y Canarias.

El papa León XIV ha protagonizado un curioso momento tras salir del Congreso de los Diputados, donde ha sido ovacionado durante siete minutos tras realizar un discurso en el que ha hablado sobre la difícil situación que atraviesa el mundo.

Al salir del Congreso a pie, el papa ha roto el protocolo establecido en su visita para saludar a los ciudadanos apostados en la carrera de San Jerónimo, del que estaba previsto saliera en coche oficial.

Es la primera vez desde su llegada el sábado a Madrid en la que León XIV se sale del guion, que ha respetado escrupulosamente en todos los actos organizados en la capital. Frente al Congreso estaban situados funcionarios y trabajadores de las Cortes, que habían esperado al pontífice desde primera hora de la mañana y ha tenido la oportunidad de darle la mano, mientras muchos de ellos gritaban "viva el papa".

Esta ha sido la primera vez en la historia en la que un sumo pontífice realiza una comparecencia en la Cámara Baja. A su llegada al Palacio de las Cortes, León XIV ha sido recibido con honores de jefe de Estado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Su intervención -que se ha prolongado durante 30 minutos-, ha sido recibida con la Cámara en pie, en la que estaban reunidos diputados y senadores del Congreso y Senado así como altas autoridades del Estado, y expresidentes el Gobierno.

Durante su intervención, ha tocado temas como la migración, el aborto, la paz y la polarización. Un discurso en el que ha reiterado en varias ocasiones que la "paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral".

Ahora, se espera que el pontífice continúe con su agenda por España, donde está previsto que se quede hasta el 12 de junio. Además de Madrid, también tiene programado realizar un viaje a Barcelona y a Canarias.

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