Page ve "bochornoso" el acuerdo migratorio entre PSOE-Junts y pide a la izquierda "no tragar" con un "racismo evidente"

Emiliano García-Page ha asegurado que siente "bochorno" por el acuerdo firmado por el PSOE con Junts. Así ha calificado este jueves en Toledo el presidente de Castilla-La Mancha el pacto al que llegaron ambas formaciones para transferir competencias en materia de migración a la Generalitat de Cataluña, un pacto que supone un cambio de paradigma en la gestión migratoria en España.

Un cambio de paradigma que a Page no convence, sobre todo por con quién se pacta. "Que no me vengan con cuentos chinos contra la extrema derecha, se está pactando con la peor. Espero que no salga adelante y si saliera espero que tenga retorno porque va a hacer daño a las próximas generaciones. El Estado no puede hacer dejación del Estado, es muy grave", ha afirmado.

"Siento mucho bochorno como socialista y como ciudadano y como demócrata me sonroja. Espero que quiten ya del argumentario del muro contra la ultraderecha porque se está pactando con Puigdemont, la peor extrema derecha. Es un planteamiento racista e identitario. Que no trague la izquierda y asuma que se pueda regular inmigración por idioma o identidad es muy similar a lo que dijo Trump", ha asegurado.

No solo eso, sino que ha llegado a apuntar que "en este país llegamos a punto de sectarismo increíble" y que no se puede pactar dicho acuerdo "sin vender tus valores" y "sin caer en la hipocresía". "Alguien de izquierdas no puede tragar con el mejor Torra o Puigdemont, me parece muy grave y es un racismo evidente", ha aseverado.

Y sobre el propio pacto, Page ha apuntado que este acuerdo "dinamita" la viabilidad de un pacto de Estado sobre inmigración: "Estamos viviendo democracias enfermas. Nuestro modelo democrático es vertebrado. Estamos en mundo en el que se supera y se desmadra la democracia representativa. Se están desbordando los procedimientos de control de un sistema democrático".

Para terminar, ha atacado directamente al Gobierno y al PSOE diciendo que "la inmensa mayoría de españoles echa de menos al PSOE" y que va a trabajar para "para que la gente pueda ver a un PSOE reconocible". ". La política nacional hizo que el PSOE se hundiera en las autonómicas y por el camino que vamos, no le arriendo las ganancias a las municipales que vamos".