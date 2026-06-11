Pablo Montesinos: "Es indiscutible que España no estuvo a la altura con Canarias y el papa ha sacado los colores a la clase política"

"Las palabras del papa vienen a sonrojar a aquellos representantes que estuvieron en una mesa durante semanas y no fueron capaces de llegar a un acuerdo", afirma Pablo Montesinos en Más Vale Tarde.

León XIV ya está en Canarias, donde termina su viaje a España. Allí, el papa visitaba el puerto de Arguineguín para rendir homenaje a los cientos de inmigrantes que llegan a nuestro país y los que pierden la vida en el mar.

Desde allí, el pontífice ha pedido a los políticos que tengan en cuenta los problemas de todas estas personas que "no son números ni expedientes" para que el Mediterráneo no sea "un cementerio sin lápidas".

Un mensaje que coincide con los pactos entre PP y Vox en los que se asume el concepto de prioridad nacional, el último en Castilla y León.

"El PP quiere estar en misa y deportando y eso no puede ser", comenta Benjamín Prado, que opina que "la prioridad nacional es ilegal, inmoral e inhumana".

Pablo Montesinos apunta que "es indiscutible que el conjunto de España no estuvo a la altura de las circunstancias con Canarias". "Cuando llegaban cada día cayucos con muchísimas personas, con muchísimos niños, el resto de España miraron para otro lado", añade.

Por ello, considera que "las palabras del papa vienen a sonrojar a aquellos representantes que estuvieron en una mesa durante semanas y no fueron capaces de llegar a un acuerdo". "El papa, con su mensaje, ha venido a sacar los colores a la clase política", sentencia.

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