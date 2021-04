El candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se ha pronunciado acerca de la amenaza de muerte que ha recibido, una carta con cuatro balas de gran calibre. Lo ha hecho tras presentar una denuncia en comisaría.

En ella, a la ha tenido acceso laSexta, Iglesias recoge que los hechos "constituyen una grave amenaza" contra su vida y la de su familia que incluye "material de guerra que, en apariencia, es real y pertenece a un arma de fuego de gran calibre". Pide Iglesias "el esclarecimiento de los hechos" y que se identifique a los autores de la carta.

En esa carta se recoge el siguiente mensaje: "Pablo Iglesias Turrión, has dejado morir a nuestros padres y abuelos. Tu mujer, tus padres y tú estáis sentenciados a la pena capital. Tu tiempo se agota".

"Si me ponen una bomba y me salta un pie dirán que me he aprovechado"

"Si me ponen una bomba y me salta un pie, dirán que me he aprovechado para la campaña. Lo único que he dicho a la candidata de la ultraderecha es que se retractara y que si no se retractaba, nosotros nos íbamos a ir. Creo que era necesario que alguien hiciera esto, el blanqueamiento de la ultraderecha es lamentable", ha criticado ante los medios de comunicación.

A su juicio, "se está instalando un clima de impunidad en el que los que quieren que dejemos la política cada día dan un paso más. Hoy son balas en una carta, mañana veremos lo que pasa", ha afirmado el exvicepresidente del Gobierno.

Iglesias espera que se produzcan detenciones tanto por la amenaza que ha recibido como por las que también han hecho llegar a Fernando Grande-Marlaska y María Gámez.

"Seguimos esperando también detenciones en Cartagena, donde se atacó nuestra sede. No entendemos cómo el exlegionario que disparó contra fotos de miembros del Gobierno se fuera de rositas porque los jueces no entendían que era merecedor de reproche", ha añadido Iglesias.

Iglesias ha acudido a la policía después de abandonar el debate de la Cadena SER por pedir una rectificación a Rocío Monasterio por cuestionar que haya recibido amenazas. Iglesias ha anunciado que no volverá a participar en más debates en los que también esté Vox.

Para Iglesias, se ha "normalizado" y "blanqueado" a Vox. "A mí no me llaman 'rojo de mierda', me llaman 'chepudo' o 'rata asquerosa'. Es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30. Es inaceptable en términos democráticos. Ellos dicen abiertamente que era mejor la dictadura que el Gobierno de coalición", añade el exvicepresidente.

El candidato de Podemos espera que se produzca "una respuesta de la ciudadanía" a este tipo de palabras el 4 de mayo. "No se puede debatir con quien está en contra de la democracia", ha zanjado.