Ambos líderes coinciden en su postura. Íñigo Errejón y Pablo Iglesias anuncian que no tiene sentido participar en más debates de cara a las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid. Así, después de que el candidato de Unidas Podemos haya abandonado el debate de la SER en el que Vox insistía en cuestionar la veracidad de las amenazas de muerte a Iglesias, la formación morada y Más Madrid no acudirán a más debates con la formación de extrema derecha.

"Los demócratas no podemos blanquear a la ultraderecha". Así de rotundo se muestra Iglesias que sentencia: "Se acabaron los debates con la ultraderecha. Los demócratas no podemos legitimar a la ultraderecha. No se puede consentir". "Se ha normalizado y se ha blanqueado a la ultraderecha. He presentado una denuncia y espero que haya una respuesta judicial, pero también tiene que haber una respuesta de la ciudadanía", añade.

El candidato de Podemos cree que sería "una tragedia" que hubiese un Gobierno en la Comunidad de Madrid de PP y Vox tras las elecciones del 4M y explica su por qué se ha marchado del debate. "Si me ponen una bomba y me salta un pie dirán que me he aprovechado. Lo único que he dicho a la candidata de la ultraderecha es que se retractara y que si no se retractaba, nosotros nos íbamos a ir. Creo que era necesario que alguien hiciera esto, el blanqueamiento de la ultraderecha es lamentable"

"A mí no me llaman 'rojo de mierda', me llaman 'chepudo' o 'rata asquerosa'. Es un calco de lo que hacían los nazis en los años 30. Es inaceptable en términos democráticos. Ellos dicen abiertamente que era mejor la dictadura que el Gobierno de coalición. No se puede debatir con quien está en contra de la democracia".

En la misma línea, el líder de Más País Íñigo Errejón ha señalado a través de su perfil oficial en Twitter que "no hay condiciones para debatir así. No más shows regalados a la extrema derecha. Este ha sido el último. A barrerlos en las urnas".