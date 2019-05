Pablo Iglesias: "La única garantía de que se hagan políticas de izquierdas en Barcelona es que Ada Colau siga en la Alcaldía"

Pablo Iglesias ha dicho en Barcelona que la única garantía para que haya políticas de izquierdas en Barcelona es que Colau siga siendo alcaldesa.

También ha querido lanzar el mensaje tanto a los socialistas como a ERC de que la única manera y la única garantía de que se sigan haciendo políticas progresistas y de izquierdas es que ellos estén en el Gobierno.

Ambos han querido el este primer gran acto de campaña de cara a las municipales en un barrio de clase obrera y trabajadora para asegurar que han sido personas como ellas las que han parado a la ultraderecha en las elecciones generales.

Pablo Iglesias ha puesto a Ada Colao como ejemplo de mandato social y ha aclarado que ha sido capaz de convertir el 'Sí se puede' en acciones de gobierno real.

"Algunos han podido votar a Esquerra Republicana en las generales y otros han podido votar al PSC, pero saben que la única garantía de que se sigan haciendo políticas de izquierdas es que Ada Colao sea la alcaldesa de Barcelona", ha apuntado el líder de la formación morada ante los asistentes.

Ada Colau ha hablado de las relaciones políticas después de las generales: "No hay que bajar los brazos; el Partido Socialista no puede olvidarse de lo que le decían sus bases, de que con Rivera no iban a tener políticas progresistas".