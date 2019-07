Pedro Sánchez tendrá que esperar al jueves para intentar ser investido presidente del Gobierno tras su fracaso en la primera votación celebrada en el Congreso de los Diputados, en la que 124 parlamentarios han votado a favor (los votos de PSOE y PRC), 170 en contra y otros 52 se han abstenido, incluyendo los diputados de Unidas Podemos, a excepción de Irene Montero, que había votado previamente de forma telemática, antes de que su grupo decidiera abstenerse.

Para ser investido este martes, casi dos meses después de las elecciones generales, el presidente en funciones necesitaba 176 apoyos, que finalmente no ha conseguido.

Sánchez se enfrenta así a una segunda votación este mismo jueves, pasadas 48 horas de la primera, a falta de llegar a un acuerdo que le asegure el 'sí' de Unidas Podemos, que finalmente ha optado por la abstención. En esa segunda ronda, bastaría con que los apoyos superen a los votos en contra para que la investidura salga adelante.

Por su parte, las formaciones de la derecha, tal y como ya habían adelantado, han votado 'no' a la investidura de Sánchez, a pesar de que el líder socialista había pedido reiteradamente a los 66 diputados del PP y a los 57 de Ciudadanos que se abstuvieran. En idéntico sentido han votado los 24 representantes de Vox.

También han votado en contra las dos diputadas de Coalición Canaria, los de Junts per Catalunya y los dos de Navarra Suma. También han votado 'no' los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya. No han votado los cuatro diputados suspendidos, en prisión preventiva por el 'procés' independentista: Oriol Junqueras (ERC), Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull (JxCat).

Se han decantado por la abstención, en cambio, los seis diputados del PNV; el de Compromís, Joan Baldoví; y los cuatro de EH Bildu; además de 41 de los 42 de Unidas Podemos.

Así, aparte de los 123 miembros de la bancada socialista, solo ha votado a favor de la investidura de Sánchez el diputado del Partido Regionalista de Cantabria, José María Mazón, sumando 124 apoyos, lejos de los 176 de la mayoría absoluta.

Tras esta primera votación fallida, el resultado de la investidura se presenta incierto, a expensas de cómo avancen las negociaciones entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias en las próximas horas.

En este sentido, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, indicó antes de la votación que hay una propuesta que sigue sobre la mesa, y que, según 'El Periódico', incluiría los ministerios de Vivienda, Juventud y una vicepresidencia simbólica para miembros de la formación morada.

Ambas formaciones tienen 48 horas para llegar a un acuerdo pero, si en esta segunda ocasión tampoco fructifica la investidura, arrancará un plazo de dos meses para tramitar diferentes propuestas.

Si finalizado ese plazo ningún candidato lograse los apoyos necesarios, el rey deberá disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones, según establece el artículo 99 de la Constitución.