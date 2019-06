Pablo Casado, tras reunirse con Sánchez: "El PP no va a apoyar su investidura y tampoco se va a abstener en una segunda votación"

El líder del Partido Popular se ha reunido con Pedro Sánchez en la ronda de contactos para formar gobierno. Tras ello, Pablo Casado ha asegurado que votará 'no' en la investidura del líder socialista.

"Le he transmitido que el PP no va a apoyar su investidura y que tampoco se va a abstener en una segunda votación", ha asegurado. Casado ha añadido que Sánchez tiene margen para ser envestido, al menos en segunda votación, por lo que ha culminado explicado que su formación espera "que ese acuerdo se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas".

Pablo Casado también ha asegurado que espera que "esta investidura se desarrolle pronto", con la finalidad de que su formación pueda "desarrollar cuanto antes una labor de control al Gobierno".

"Creo que es la primera vez que se habla mucho de con quién se pacta una investidura y no para qué", ha reprochado el líder popular tras ser preguntado por la conformación de Gobierno: "Si no salen en primera vuelta, saldrán en segunda", ha concluido Casado sobre el Gobierno de Sánchez, que ha reiterado que "la pelota está en el tejado de la izquierda".

Albert Rivera, otro 'no' a Sánchez

El líder de la formación naranja ha manifestado su negativa a apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha apuntado la necesidad del líder socialista de hacerlo: "Tiene la obligación constitucional de hacerlo".

Rivera ha asegurado que su rechazo al Gobierno socialista era algo que "ya sabía toda España". Además, el líder de Ciudadanos ha hablado sobre la línea que seguirá su formación de cara a los acuerdos autonómicos tras el nombramiento de Juan Trinidad como presidente de la Asamblea de Madrid: "Ciudadanos tiene un mandato por unanimidad de la directiva para formar gobiernos como mucho con un partido político, es decir, dos partidos, y con preferencia con el Partido Popular", ha asegurado.

Iglesias y Sánchez acuerdan "un Gobierno de cooperación"

El ambiente entre la reunión de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido satisfactorio para ambas formaciones. El PSOE ha asegurado que llevará a cabo un "Gobierno de cooperación" con Unidas Podemos, algo que el líder de la formación morada ha calificado como un "Gobierno de cooperación, de coalición, cogobierno, gobierno conjunto", restando importancia al nombre y asegurando que lo relevante "son los contenidos".

Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del grupo socialista, ha defendido dicha forma de Gobierno como la mejor fórmula de entendimiento entre ambas formaciones.