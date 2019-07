Iglesias renunciaba a entrar el el Consejo de Ministros el viernes

Después de la entrevista a Sánchez, Pablo Iglesias renunciaba a entrar en el Consejo de Ministros: "No debo ser la excusa del PSOE para que no haya un gobierno de coalición de izquierdas. Estar o no en el Consejo de Ministros no será un problema siempre y cuando no haya más vetos y la presidencia de Unidas Podemos en el Gobierno sea proporcional a los votos". Así lo publicó el pasado viernes Pablo Iglesias a través de sus redes sociales.